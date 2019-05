Grande Fratello, fulmine sulla casa salta la diretta/ La d’Urso salva la situazione

Ore di tensione ieri sera al Grande Fratello 2019 quando un vero e proprio nubifragio si è abbattuto a Roma prendendo di mira proprio Cinecittà e, in particolare, la casa dove i ragazzi sono chiusi ormai da due mesi. Il maltempo si sta abbattendo in tutta Italia da Nord a Sud ma sembra proprio che abbia scelto la casa di Cinecittà per far cadere i suoi fulmini a terra facendo saltare la diretta, o quasi. In particolare, come ha annunciato Barbara d’Urso sui social sembra che un fulmine che si è abbattuto sulla casa abbia fatto saltare l’audio della diretta su Mediaset Extra ed è per questo che la conduttrice ha deciso di affrontare le avversità armata di ombrellino e del suo inseparabile smartphone addentrandosi in luoghi bui, freddi e umidi. Lei stessa mostra prima la pioggia che si è abbattuta sulla casa e sullo studio del Grande Fratello e poi si è avventurata sulla passerella.

IL FULMINE E L’ARRIVO DI BARBARA D’URSO

Barbara d’Urso mostra che tutto si è allagato in pochi minuti e poi percorre il famoso acquario che circonda la casa a i ragazzi rinchiusi e mostra alcuni momenti. In salotto ci sono Gennaro e gli altri alle prese con uno strano gioco, Erica si trovava in confessionale mentre Michael Terlizzi, manco a dirlo, era allo specchio prima alle prese con i capelli e poi con i denti. La stessa conduttrice ha cercato in questo modo di sistemare le cose peccato che però l’audio dalla casa non era presente nemmeno nelle sue dirette ma tutto è stato ripristinato in poco tempo. Come andranno le cose oggi durante la diretta? Il maltempo fermerà l’instancabile Barbara d’Urso? Siamo sicuri di no.

