Guè Pequeno/ “Non voglio avere una famiglia e poi tradire” (The Voice Of Italy 2019)

Guè Pequeno farà parte di The Voice Of Italy 2019, in partenza questa sera su Rai 2. Il suo ruolo sarà quello di giudice, al fianco di Elettra Lamborghini, Marco Castoldi in arte Morgan e Gigi D’Alessio. La musica rap gli ha permesso di emergere, diventando uno dei pionieri di questo genere in Italia. Negli anni duemila, con i Club Dogo, ha avuto modo di farsi strada, regalando l’aspetto dei cosiddetti “zarri di lusso”, come da lui stesso raccontato tramite le pagine del Corriere della Sera. Il trio composto anche da Jake La Furia e Don Joe non gli manca, considerandolo – adesso – un progetto poco contemporaneo. Da molto tempo solista, con una sua identità ben precisa e delineata: “Sono rimasto Cosimo (Fini è il cognome ndr) quando il 90 per cento dei rapper è falso. Si fingono gangster o inventano un’adolescenza difficile, ma se finiscono in quegli ambienti prendono schiaffi. Io non mi spaccio per malavitoso, ma ne conosco e mi rispettano”.

Guè Pequeno a The Voice Of Italy 2019

Guè Pequeno si considera autentico nel bene e nel male, tra eccessi, droghe ed escort, come dicono spesso le sue canzoni. Il rapper sarà trasparente e sincero anche nel corso di questa nuova avventura con The Voice Of Italy 2019, in partenza da oggi nella prima serata della seconda rete di Casa Rai. Per mantenere il suo stile di vita, pieno di lussi e nessuna mancanza, dichiara anche di avere lavorato sodo: “Da ragazzino vendevo tshirt, mixtape… Adesso il mio modo di essere hustler (trafficone ndr) è cambiato: ho una linea di abbigliamento, investimenti immobiliari, sono socio di una gioielleria e di un franchising di cannabis legale. Altro che quelli passano la giornata su Instagram”. Anche con le donne le cose sono molto complesse, fedeltà compresa: “Ho avuto relazioni serie. Per tre volte mi sono anche dimenticato delle altre donne per un paio di settimane. Ma sono fallite. Meglio così che avere una famiglia e tradire”. Chissà se sarà clemente con coloro che presenteranno delle proposte rap e trap, anche perché quest’ultimo genere non lo convince affatto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA