Guè Pequeno/ “Quanto amore si dà” tormentone estivo con Gigi D’Alessio? (The Voice)

Sono in tutto sei gli artisti selezionati da Guè Pequeno fino a oggi a The Voice of Italy 2019. Nell’ultima puntata di martedì, il rapper ha ampliato la sua formazione inglobando nel team la giovanissima Ilenia Filippo, una 24 enne che ha incantato tutti i coach con il brano “Pezzi di vetro” di Francesco De Gregori e che alla fine ha scelto proprio Gue. Nelle file del rapper anche un duo, quello dei Mashup Loop, che esibendosi con un medley di tre brani, Taki Taki di Dj Snake, Watch Out For This dei Major Lazer e Pump It dei The Black Eyed Peas, ha conquistato l’interesse del parterre al gran completo. La squadra del rapper è quindi oggi formata da Josuè Previti, Mashup Loop, Ilenia Filippo, Ares Favati, le Sindolls e Sophia Murgia, concorrenti tutti dotati di un grandissimo talento, ma ognuno protagonista con una propria peculiarità. Quali altri cantanti entreranno a far parte del suo team? Per scoprirlo, non resta che attendere la puntata che andrà in onda questa sera, certi che Guè Pequeno non deluderà i suoi fan.

Guè Pequeno e il successo di “Quanto amore si dà”

Guè Pequeno continua a far parlare di sé grazie al brano dal titolo “Quanto amore si dà”, un singolo nato dalla collaborazione con Gigi D’Alessio, suo dirimpettaio nel parterre di The Voice of Italy. In soli pochi giorni dalla sua pubblicazione, il brano, già amatissimo dai follower della coppia, ha raggiunto la prima posizione su Spotify, candidandosi ufficialmente a diventare il tormentone dell’estate. Ma cosa pensano i fan del suo recente sodalizio artistico? A giudicare dai commenti sui social postati all’indirizzo del rapper, alcuni suoi seguaci sarebbero particolarmente delusi dalla sua featuring con l’artista partenopeo: “Con tutti gli artisti italiani che ci sono proprio con Gigi d’Alessio? Mi sei un po’ sceso Gue eh”; “Dire che fa schifo è un complimento!!! Che fine stai facendo?”. Per il duo sono arrivati però i complimenti di un altro big della musica italiana, J-Ax che sul profilo social di Guè Pequeno ha commentato il nuovo singolo con le immagini quattro piccole bombe.

Gigi D’Alessio “Guè Pequeno è come un fratello più piccolo”

La collaborazione tra Guè Pequeno e Gigi D’Alessio è stata annunciata qualche giorno fa proprio dal cantante partenopeo in un’intervista rilasciata a Rollingstone. A poche ore dall’uscita del nuovo brano, “Quanto amore si dà”, D’Alessio ha parlato del suo nuovo sodalizio artistico, definendo il rapper come “un fratello più piccolo”. Tra i due coach di The Voice of Italy 2019 è nato infatti un rapporto di amicizia molto importante, che in futuro potrebbe regalare al pubblico numerose sorprese. La nuova featuring conferma inoltre il periodo più che positivo che sta vivendo la carriera di Guè Pequeno, che in un’intervista a Gingergeneration.it ha rivelato: “Dopo il mio ultimo album ho raccolto quello che ho seminato negli anni. Ho avuto successo e venduto dischi, certo, ma ho anche dovuto lottare molto. Sembrava che in Italia – ha aggiunto il rapper – i tempi non fossero ancora maturi per il rap. Poi il genere finalmente è stato riconosciuto e ci si è resi conto dell’influenza che io come artista potevo avere”.



