Guendalina Canessa bacia Manila Gorio/ Foto, trans “l’amore è universale”: e Chando?

La presenza di Guendalina Canessa nella Casa del Grande Fratello 2019 è stata giustificata da Barbara d’Urso asserendo che il suo ruolo sia in parte quello della “disturbatrice”. A quanto pare però, l’ex moglie di Daniele Interrante avrebbe creato qualche danno ancor prima del suo ingresso nel reality di Canale 5, almeno stando a quanto emerso in queste ore. Stanno destando interesse e scalpore, infatti, alcuni scatti postati su Instagram – tramite post e Stories – dalla trans dei vip Manila Gorio che ha deciso di lanciare la ‘bomba’ proprio dopo le ultime discutibili esternazioni della Canessa al Grande Fratello. Pare infatti che il ritorno di Guendalina nel reality non sia passato in sordina. Dopo aver dato dei gay a Michael Terlizzi – che ha nuovamente smentito le indiscrezioni – riportando le parole di alcuni suoi amici, nelle passate ore l’ex di Interrante ha anche additato con un poco felice appellativo (“Femminella”, ndr) il sex symbol Gabriel Garko facendo subito parlare di commento omofobo. Mentre in tanti chiedono dei provvedimenti a suo carico, ecco che arriva la foto di Guendalina Canessa e dal bacio choc con Manila Gorio.

GUENDALINA CANESSA BACIA MANILA GORIO: LE FOTO CLAMOROSE

E’ stata la trans Manila Gorio a pubblicare una serie di scatti che ritraggono Guendalina Canessa in sua compagnia, mentre si scambiano alcuni baci. Le due sono in un locale e tra un ballo e qualche chiacchiera si scambiano anche alcune effusioni. “L’amore è universale”, ha commentato la Gorio in una sua Storia su Instagram, postando lo scatto. E poi, in una successiva Storia che la vede sempre protagonista con la gieffina ha commentato: “Non bisogna mai puntare il dito contro nessuno. Ognuno di noi ha molti scheletri nel proprio armadio”, taggando l’amica ma anche Cristian Imparato e Michael Terlizzi. Nonostante le sue parole però, che sembrano quasi una sorta di monito alla Canessa, la stessa Gorio deve fare i conti con il presunto triangolo che la vede protagonista insieme a Chando Erik Luna, suo attuale compagno ed ex di Grecia Colmenares, e la maggiorata Francesca Giuliano, con la quale lui è stato paparazzato in atteggiamenti intimi. In una storia di presunti tradimenti, dunque, ora si inserisce anche il bacio tra la Gorio e la Canessa, in un intreccio clamoroso dal quale appare sempre più difficile uscirne.

Visualizza questo post su Instagram L’amore non ha sesso @guendalinacanessa @michaelterlizzi86 @cristianimparato Un post condiviso da Manila Gorio 🔹 (@manilagorio_official) in data: Mag 8, 2019 at 3:02 PDT





