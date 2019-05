Guendalina Canessa/ Decolla l’amicizia con Francesca De André? (Grande Fratello 16)

Guendalina Canessa è riuscita a schivare finora diverse tensioni che hanno colpito il Grande Fratello 16. Si parla ovviamente degli scontri continui che interessano Mila Suarez e che per poco non hanno colpito anche l’ex moglie di Daniele Interrante. La modella marocchina infatti ha ascoltato una conversazione fra lei e Gianmarco Onestini ed ha dedotto che parlassero di lei. Senza alcun pelo sulla lingua, le ha quindi chiesto spiegazioni, ma Guendalina ha le spalle larghe. Dopo averle fatto presente di essere ormai stufa delle tante tensioni in Casa, ha negato tutto ed anzi si è dimostrata disponibile nei suoi confronti, nonostante il fare indagatore della donna. Clicca qui per guardare il video di Guendalina Canessa e Mila Suarez. Intanto, la concorrente a metà del loft sta continuando a portare avanti il compito che le è stato affidato dalla produzione durante la scorsa diretta. Sembra però che Enrico Contarin non stia cogliendo i suoi tanti messaggi, forse perché la Canessa è molto più attenta a Gianmarco? Nel frattempo rivela come deve essere il suo uomo ideale: romantico e attento ai dettagli, magari in grado di farla ubriacare con un po’ di bollicine.

Guendalina Canessa: decolla l’amicizia con Francesca De André

Guendalina Canessa è ormai la confidente del Grande Fratello 2019 ed anche se ormai le sue liti con Francesca De Andrè sembrano terminate, dimostra di amare essere presente durante i tanti confronti. Ha infatti spinto la ragazza a parlare in modo aperto con Gennaro Lillio, ma solo dopo aver ascoltato le confidenze di quest’ultimo, dubbioso sul fatto che la De Andrè o Valentina Vignali potessero avergli mentito. Nonostante la curiosità, la Canessa ha preferito non sbilanciarsi troppo e rimanere sulle sue, senza rivelare nulla dei propri pensieri. In settimana ha avuto invece modo di chiarire i suoi traguardi ottenuti grazie alla Casa, fra cui il ritrovato rapporto con Francesca. Kikò Nalli infatti l’ha spinta a chiarire tutto con la ragazza, sicuro che in realtà tutto ciò che è accaduto in passato si potesse risolvere con un breve confronto. “Non era proprio cosa fuori”, ha sottolineato Guendalina sicura che l’0pportunità di modificare il loro rapporto sia merito solo del reality. Clicca qui per guardare il video di Guendalina Canessa e Kikò Nalli.

Finalmente l’hanno accettata

Nonostante le premesse negative, Guendalina Canessa è riuscita a farsi accettare appieno dal gruppo del Grande Fratello 2019. Forse il merito è anche un po’ di Mila Suarez, in grado di attirare le antipatie dell’intera Casa. L’ex rivale di Francesca De Andrè è riuscita infatti ad avere vita facile nel loft di Cinecittà ed a schivare diverse possibili frecciate. Anzi, durante il gioco dei giudizi, Guendalina ha ricevuto solo dei complimenti per via della sua generosità ed il suo modo di fare estremamente gentile. Questo non le ha permesso però di evitare le critiche del pubblico, visto che si è unita alla De Andrè e Valentina Vignali contro la modella marocchina. Le offese non sono mancate ed ha persino definito la Suarez come una donna di facili costumi, anche se in modo molto più colorito. Ha dimenticato invece Gianmarco Onestini? Di sicuro no, visto che il ragazzo ha confidato proprio a Mila che la Canessa lo avrebbe toccato nelle parti intime.



