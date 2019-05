Guendalina Canessa/ “Giorgio Tambellini non fare il coglion*” (Grande Fratello 2019)

Guendalina Canessa ha deciso di rimanere in qualche modo al centro dell’attenzione, anche se la sua esperienza al Grande Fratello 2019 è ormai terminata anche se il pubblico si aspetta che stasera entri nella casa. Dopo aver strappato un bacio ad Enrico Contarin ed aver completato la missione, l’ex di Daniele Interrante ha scelto di continuare a seguire i ragazzi da casa e soprattutto a sorvegliare su Francesca De Andrè. L’entrata del fidanzato Giorgio Tambellini non è piaciuta all’ex nemica della figlia di Cristiano, che ha usato parole molto dure per tirare le orecchie al ragazzo. Guendalina infatti ritiene di aver concluso l’eterno scontro con Francesca grazie al reality e di vederla ora come una sua amica. Per questo si sente in dovere di difenderla, soprattutto da chi potrebbe farle del male. Sono emerse altre foto che mettono in cattiva luce Giorgio e che parlano di un altro presunto tradimento: la Canessa non ci ha visto più e tramite le Stories di Instagram ha deciso di rivolgersi al diretto interessato. “Ti ho sempre difeso, dice Guendalina, ho appurato che la cosa con Rosi non è assolutamente vera”, dice mettendo le mani avanti. Per poi affondare il colpo ed invitarlo a non fare il “coglio**” in giro e di trasformare di nuovo la settimana della fidanzata in un incubo atroce.

Guendalina Canessa: l’amicizia con Francesca De Andrè

Chi lo avrebbe mai detto che Guendalina Canessa sarebbe diventata un’alleata di Francesca De Andrè? I due volti del Grande Fratello 16 sono entrate in contrasto solo all’inizio del percorso della prima, per poi stringere un legame che a quanto pare potrebbe durare anche all’esterno. Guendalina anzi potrebbe scegliere di rientrare nella Casa per confortare l’amica, soprattutto quando emergeranno gli ultimi rumors che mettono di nuovo al centro il fidanzato ed un presunto tradimento. Rosi Zamboni in questo caso non c’entra nulla, ma i dubbi rimangono gli stessi. “Mi manca”, ha detto negli ultimi giorni la Canessa pensando all’esperienza vissuta nella Casa. Con Francesca in effetti si era trovata fin troppo bene, tanto da diventare sua complice per l’invettiva contro Mila Suarez e finendo così a sua volta al centro delle polemiche sui social.

L’inserimento

“Non è stato facile inserirmi in un gruppo già rodato”, scrive Guendalina Canessa sui social in seguito all’abbandono della Casa del Grande Fratello. L’ex gieffina è entrata in gioco solo in qualità di disturbatrice e dopo due settimane è stata costretta a fare le valige. “Mai mi sarei immaginata di avere vita facile con Francesca”, continua ancora parlando dello stupore di sapere che la De Andrè sia entrata nel suo cuore. In passato ha vissuto con difficoltà i loro attriti, poi sciolti grazie ad un lungo confronto. A quanto pare c’è ancora molto da scoprire su quanto accaduto, visto che la Canessa promette di parlare prossimamente di come si sia creata una certa magia fra lei e la neo amica. Clicca qui per leggere il post di Guendalina Canessa. Chiusa questa parentesi, Guendalina ha scelto di concedersi qualche giorno di relax ad Ibiza. “E domenica riparto”, dice nel weekend a tutti gli ammiratori. Non la vedremo quindi in studio, visto che sarà impegnata altrove. Magari in un nuovo shooting o comunque a recuperare un po’ di energie.

