Guendalina Canessa: “I miei amici dicono che Michael è gay”/ Terlizzi sbotta (GF 16)

Nella casa del Grande Fratello 2019 si torna a parlare della presunta omosessualità di Michael Terlizzi. Nonostante quest’ultimo abbia già chiarito di essere eterosessuale, alcune dichiarazioni di Guendalina Canessa hanno riportato l’attenzione degli altri concorrenti e del pubblico a casa sull’argomento. Tutto è nato nella notte tra giovedì e venerdì quando Guendalina, in giardino con Cristian Imparato, ha raccontato di avere alcune informazioni su Michael attraverso i suoi amici gay. “Fuori si chiacchiera ma non penso siano soltanto chiacchiere a caso, perché sono chiacchiere che ci facciamo a casa mia con persone fidate. Io lo so. Mi sa che lui è terrorizzato da questa cosa. Ho amici che arrivano da paesini bigotti con genitori fatti in un certo tipo, ma prima o poi sono esplosi ed hanno avuto il coraggio di dire ‘papà è così, io sono così, io sono felice’, oggi come oggi siamo nei tempi moderni”, sono state le parole della Canessa. Questa notte, poco prima che staccassero la diretta, Guendalina ha fatto intuire a Cristian che le sue dichiarazioni sono state riprese dalle teecamere e, preoccupata da ciò che potrebbe accadere lunedì in puntata, con l’aiuto di Cristian, ha raccontato tutto a Michael.

Guendalina Canessa a Michael Terlizzi: “i miei amici dicono che sei gay”

Il confronto tra Guendalina Canessa, Michael Terlizzi e Cristian Imparato non è stato ripreso dalle telecamere del Grande Fratello 2019. La questione, tuttavia, è saltata comunque fuori per i discorsi che gli stessi concorrenti hanno fatto con gli altri coinquiini. Michael, in particoare, è rimasto spiazzato dalle parole della Canessa. Il figlio di Franco Terlizzi, infatti, pensava di aver già chiarito la notizia, ma di fronte alle dichiarazioni della Canessa, ha chiesto a quest’ultima di dirgli chiaramente i nomi di tali amici. “Se vuoi ok, ma si dice il peccato non il peccatore“, ha risposto l’ex di Daniele Interrante. Michael, poi, si è sfogato con Gianmarco Onestini a cui ha raccontato delle prove che avrebbe Guandalina sulla sua presunta omosessualità. Terlizzi, alla fine, ha chiuso l’argomento affermando di non sentirsi comunque toccato da tali affermazioni perchè infondate.

