GUENDALINA CANESSA/ Innamorata di Gianmarco Onestini, ma lui non ricambia (GF 16)

Guendalina Canessa continua a far discutere al Grande Fratello 16. Entrata da solo una settimana nella casa, Guendalina ha letteralmente travolto i coinquilini con una serie di dichiarazioni. Dapprima il confronto – scontro con Francesca De Andrè, ex fidanzata dell’ex marito Daniele Interrante e poi con Michael Terlizzi. La Canessa, infatti, confrontandosi con Cristian Imparato ha raccontato che alcuni suoi amici le avrebbero confessato che il figlio di Franco Terlizzi è davvero gay. “Fuori si chiacchiera ma non penso siano soltanto chiacchiere a caso, perché sono chiacchiere che ci facciamo a casa mia con persone fidate. Io lo so. Mi sa che lui è terrorizzato da questa cosa. Ho amici che arrivano da paesini bigotti con genitori fatti in un certo tipo, ma prima o poi sono esplosi ed hanno avuto il coraggio di dire ‘papà è così, io sono così, io sono felice’, oggi come oggi siamo nei tempi moderni” ha confessato a Cristian Imparato su Michael Terlizzi.

Guendalina Canessa: “Michael Terlizzi è gay”

I dubbi di Cristian Imparato hanno trovato così conferma nelle parole di Guendalina Canessa. L’ex bambino prodigio di Io Canto ha però immediatamente cercato un confronto con Michael Terlizzi a cui ha riportato le parole della ex gieffina. Il figlio di Franco Terlizzi allora ha voluto confrontarsi con Guendalina sottolineando ancora una volta di non essere gay e di non aver alcun problema a dichiararlo qualora lo fosse e davvero. “Quello che dicono non è un’offesa, ma semplicemente non è reale” ha detto Terlizzi chiedendo di fare i nomi di queste persone che fuori dalla casa hanno detto questa cosa. Dal canto suo Guendalina ha replicato dicendo: “Se vuoi ok, ma si dice il peccato non il peccatore”. Intanto all’interno della casa la ex moglie di Daniele Interrante ha dichiaratamente espresso il suo interesse per uno dei coinquilini. Ecco di chi si tratta.

Guendalina Canessa interessata a Gianmarco Onestini ma…

Durante una festa in giardino, Guendalina. Canessa si è avvicina a Gianmarco Onestini palesandogli il suo interesse: ” forse vedo cose che magari gli altri non vedono ma perché sono un po’ più… Beh, all’orecchio però perché ci sono gli altri che ci guardano”. La ex concorrente del GF ha poi confessato: “abbiamo parlato, io ti ho parlato di me, tu mi hai detto qualcosa di te però ovviamente vado sempre un po’ con il contagocce come ti ho detto perché so che tu sei così però perché io non cerco la strada più facile? Tu A però io ho sentito la strada più difficile, giusto? Più difficile per come sei fatto tu, capisci?”. Poi senza girarci troppo intorno ha detto: “non ti pulsa mai quella cosa? Da parte tua magari ti può far piacere, sei lusingato però non so se poi… […] Ci sta, io sento le cose mie ma poi… io vado molto di istinto, a sensazioni. C’ho sempre preso ma non ci posso prendere sempre e in questo caso non c’ho preso”. Gianmarco Onestini ha detto di essere lusingato, ma non ha dimostrato interesse verso la gieffina: “Cosa hai percepito? Se tu hai sentito quel certo tipo di sensazione io non ho sentito le stesse cose però con te ci parlo stra-volentieri, sei una donna anche a livello di mentalità e tutto strutturata, molto educata, molto posata. Un certo tipo di donna che io apprezzo molto però quelle cose lì io no. Tutto qui”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA