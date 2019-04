Guendalina Canessa vs Francesca De André/ “Dopo Interrante, fatti una vita: basta!”

Si preannuncia una puntata davvero esplosiva quella di lunedì 29 aprile 2019 del Grande Fratello 16. Dopo il confronto – scontro tra Guendalina Tavassi e Cristian Imparato, un’altra Guendalina potrebbe varcare la porta rossa. Di chi parliamo? Di Guendalina Canessa, ex concorrente del Grande Fratello, che in queste ore ha deciso di replicare alle continue accuse di Francesca De Andrè concorrente del GF16. Per chi non lo sapesse le due hanno in comune un ex: si tratta di Daniele Interessante, ex tronista di Uomini e Donne e opinionista dei programmi televisivi di Barbara D’Urso. Interrante, infatti, in passato è stato sposato per due anni con Guendalina Canessa, da cui peraltro ha avuto un figlio, e successivamente ha avuto una lunga storia d’amore proprio con la figlia di Cristiano De Andrè. Tra Guendalina Tavassi e Francesca De Andrè non c’è mai stata una particolare simpatia e le due non si sono mai tirate indietro nel lanciarsi frecciatine a distanza.

Il post contro Francesca De Andrè

Francesca De Andrè nella casa del Grande Fratello 16 continua a lanciare frecciate alla ex moglie di Daniele Interrante che ha deciso di rompere il silenzio e dire la sua con un lungo post pubblicato su Instagram. Ecco cosa ha scritto la Canessa: “Ci sono momenti nella vita in cui devi dire agli altri STOP. In questi giorni sono stata in silenzio per riflettere e poi mi sono detta a me stessa che non era giusto affossare la mia testa sotto la sabbia”. Naturalmente le parole di Guendalina sono riferite a Francesa De Andrè e non si nasconde: “Sto parlando di Francesca De André. La signora in questione, se così possiamo chiamarla, continua a riempirsi la sua bocca di giudizi verso la mia persona. Lo fa privatamente e adesso anche pubblicamente al Grande Fratello. Io sono andata avanti con la mia vita, Daniele pure… Perché non lo fai anche tu? Quindi, cara Francesca: STOP.” Un chiaro invito alla figlia di Cristiano de Andrè a voltare pagina e farsi una vita!

Guendalina Canessa, Daniele Interrante e Francesca De Andrè

Il triangolo no, non l’avevo considerato verrebbe da dire parafrasando una vecchia canzone di Renato Zero. Facendo un salto indietro nel tempo, infatti, Guendalina Canessa, Daniele Interrante e Francesca De Andrè sono stati al centro di un triangolo amoroso vero o presunto. Nel 2010 Guendalina ha sposato con una cerimonia nuziale in Giamaica il suo Daniele Interrante regalandogli pochi mesi dopo la felicità di diventare papà. A luglio 2010, infatti, la coppia ha festeggiato la nascita della piccola Chloe. Due anni dopo, nel 2012, la coppia ha deciso di lasciarsi e poco dopo Daniele ha cominciato la storia d’amore con Francesca De Andrè con cui è rimasto legato fino al 2017. In realtà sia Guendalina Canessa che altre persone sono convinte che la storia tra Daniele e Francesca sia cominciata proprio durante il matrimonio e che la figlia di De Andrà possa essere stata la causa della fine del matrimonio. Oggi sia Guendalina che Francesca sono felicemente fidanzate con altri uomini.



