Guendalina Tavassi come Pamela Prati/ “Ci hanno provato anche con me ma…”

La lunga lista delle persone e vip caduti nella rete dei finti mariti e degli spasimanti fantasma potrebbe allungarsi e il caso Pamela Prati diventare ancora più centrale in questi giorni. Ai nomi che abbiamo già conosciuto e scoperto in questi giorni, si aggiunge anche quello di Guendalina Tavassi. Proprio l’ex gieffina ieri sera ha pubblicato una serie di storie proprio in risposta a quello che stava andando in onda su Canale 5 con Live Non è la d’Urso ammettendo di essere anche lei una potenziale Pamela Prati caduta, quasi, nella rete di Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo: “Ci hanno provato anche con me, lo ammetto”. Secondo i pochi dettagli rivelati da Guendalina Tavassi nelle storie su Instagram sembra che il sedicente Lorenzo Coppi abbia tentato di conquistare anche lei via social e via Facebook ben otto anni fa, ma poi cosa è successo alla bella romana?

GUENDALINA TAVASSI COME PAMELA PRATI?

Cosa è successo davvero? Al momento non ci sono ulteriori dettagli su questa storia ma sembra proprio che questo Lorenzo Coppi, lo stesso che avrebbe poi contattato (con successo) Sara Varone e Alfonso Signorini sui social. I due si sono lasciati andare alle parole e alle promesse del giovane ma lo stesso non ha fatto Guendalina Tavassi che ha capito subito che si trattata di un fake e che per anni poi ha “indagato” sulla questione ma senza mai capire bene di cosa si trattava e quali erano i legami tra quello che è successo a lei e quello che facevano le sue amiche, Eliana e Pamela. Come lo stesso sito bitchyf.it ricorda poi a tutti che le due agenti erano presenti anche al matrimonio di Guendalina. Dove sta la verità allora?

