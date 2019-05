Guendalina Tavassi/ Nuova operazione al seno: “fosse stato per me…”

Guendalina Tavassi, attivissima su Instagram, condivide con i fans anche la nuova operazione chirurgica al seno. L’ex concorrente del Grande Fratello che non ha mai nascosto di approvare la chirurgia estetica a cui ha fatto ricorso per migliorare il proprio aspetto fisico, con una serie di storie, ha ironizzato sul nuovo intervento a cui si è dovuta sottoporre per cambiare le protesi. Direttamente dal letto con i drenaggi in bella mostra, Guendalina, sempre con il sorriso, ha scritto: “Fosse stato per me vi avrei fatto anche la diretta dell’intervento”. Con lei c’era naturalmente il marito Umberto D’Aponte che non l’ha mai lasciata sola, restando con lei per tutto il tempo. Anche sul marito che, secondo la Tavassi, sembrerebbe invidioso del suo ricovero al punto da stendersi sul letto della stanza della clinica.

GUENDALINA TAVASSI: LA DEDICA AI FIGLI

Sempre allegra e con una grande voglia di vivere, Guendalina Tavassi non perde mai il sorriso. Anche in clinica per cambiare le protesi al seno sotto l’occhio vigile del marito, infatti, non ha perso occasione per pubblicare storie su Instagram. L’ex gieffina ha scelto di sottoporsi all’operazione chirurgica dopo aver festeggiato la Festa della mamma con i suoi tre figli a cui ha dedicato un post sul proprio profilo social. “Non sarò una mamma perfetta, non sarò una mamma bacchettona, ma ho sempre cercato di essere me stessa e di regalare ai miei figli tutto l’amore che ho”, ha scritto Guendalina che ha anche condiviso una serie di foto in cui è insieme ai suoi gioielli più grandi.

