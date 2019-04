GUENDALINA TAVASSI VS CRISTIAN IMPARATO/ “E’ solo un bugiardo!” (Domenica Live)

Guendalina Tavassi contro Cristian Imparato. Continua la lite a distanza tra l’ex concorrente del Grande Fratello e l’ex bambino prodigio di Io Canto. I due, infatti, continuano a lanciarsi frecciatine a distanza dopo che la Tavassi ha dichiarato di avere le prove, non solo dei ritocchini estetici del cantante ma anche di un suo flirt col suo parrucchiere. Le presunte accuse della Tavassi hanno fatto letteralmente esplodere il concorrente del Grande Fratello 16 che ha replicato con toni accesi: “È una falsa patentata. Io non ho avuto una storia, ma abbiamo avuto una cosa rapida. Si fa i salotti a parlare di me. Lei fa i paragoni con me. Io ho cantato ma lei che ha fatto? Stattene a casa. Il suo nome mi dà fastidio. Dice cavolate. Ma stiamo scherzando?”. La Tavassi non ci sta e così domenica 28 aprile 2019 sarà in diretta a Domenica Live con il suo parrucchiere per rivelare cosa è davvero successo.

Cristian Imparato contro Guendalina Tavassi: “Si tappasse quella bocca”

Dalla casa del Grande Fratello 16 Cristian Imparato continua a rispondere alle accuse di Guendalina Tavassi. L’ex bambino prodigio di “Io Canto” ha chiaramente detto che le parole della Tavassi sono solo bugie: “spara a zero per portarsi due soldi a casa”. Il cantante ha poi sottolineato che la ex concorrente del Grande Fratello lo deve solo ringraziare perché parlando di lui sta avendo della visibilità televisiva: “mi deve ringraziare perché sono qui e parlo di lei. Stai a casa a massaggiare il cu*o o con i tuoi figli. Si tappasse quella bocca. Mi deve solo ringraziare. Non so cosa fa nella vita. Fa dei selfie molto volgari”. Non solo Imparato anche chiesto un confronto live sia con Guendalina che con Fabrizio, il parrucchiere con cui avrebbe avuto un flirt. Chissà che Barbara D’urso non possa accontentarlo facendo entrare nella casa proprio Guendalina e Fabrizio. “Perché non viene Fabrizio in casa? Ha del marcio. Li voglio in casa. Lui e lei hanno le visioni” ha detto Cristian.

Guendalina Tavassi replica a Cristian Imparato

Intanto fuori dalla casa Guendalina Tavassi risponde alle dure parole di Cristian Imparato con un lungo messaggio pubblicato su Instagram. “Ma allora lo sa chi sono, se mi dice che mi riprendo il cu*o! Cioè è un bugiardo, è ufficiale, lo uccido. Invidioso e cattivo, cioè ci vuole una vena artistica per riprendersi il cu*o come faccio io, mica è da tutti, caro Cristian Impunturato”. Non resta che attendere l’entrata di Guendalina nella casa del Grande Fratello 16 per un confronto live che saprà sicuramente regalare ai telespettatori un imperdibile momento di trash televisivo!



