Guendalina Tavassi vs Cristian Imparato/ Nuovo confronto nelle casa del GF 16

Guendalina Tavassi è pronta ad entrare nella casa del Grande Fratello 16 per un confronto con Cristian Imparato. Finalmente l’ex concorrente del Grande Fratello e l’ex bambino prodigio di Io Canto potranno confrontarsi (e scontrarsi) dal vivo durante la quarta puntata del reality show condotto da Barbara D’urso lunedì 29 aprile 2019 in prima serata su Canale 5. La Tavassi ha chiesto alla produzione di farla entrare nella casa del GF16 dopo che da settimana va avanti una querelle tra i due, che ha visto partecipare anche la cognata del cantante. “Barbara quando entro voglio avere con me il mio cellulare così Cristian può finalmente farsi un selfie con me” ha detto la Tavassi che continua a sostenere come non solo Cristian sappia chi, ma anche che le ha chiesto un selfie molto tempo fa.

Guendalina Tavassi vs Cristian Imparato

Ma non finisce qui, visto che Guendalina Tavassi durante l’ultima puntata di Domenica Live ha lanciato un nuovo attacco a Cristian Imparato definendolo come “una vipera acida con le lenti a contatto azzurre “. Parole pesanti quelle pronunciate dalla Tavassi che ha difeso il suo parrucchiere Fabrizio di cui ora si conosce la reale identità dopo che Cristian ha fatto il suo nome all’interno della sedicesima edizione del reality show di Canale 5. A difendere Cristian negli studi di Domenica Live la cognata Roberta, che fuori dalla casa continua a rispondere agli attacchi della Tavassi. “Volevo ringraziare Cristian, anche da parte dei miei figli, visto che a quanto pare ci fa guadagnare il pane. Grazie che ci fai mangiare” ha detto l’influencer romana che ha così rimandato al mittente le accuse di alcuni giorni fa. Imparato, infatti, ha accusato la Tavassi di essere solo in cerca di visibilità e che grazie a lui l’ha trovata.

Cristian Imparato, la cognata Roberta lo difende da Guendalina Tavassi

Durante l’ultima puntata di Domenica Live a difendere Cristian Imparato dalle accuse di Guendalina Tavassi c’era la cognata Roberta. “Mio cognato ha esagerato ma tu hai scritto “Lo uccido!”. Se tu sei tanto un personaggio pubblico, a me questa settimana è venuta la curiosità di venire a vedere il tuo profilo. Dire a una persona di 23 anni questa frase!” ha detto la ragazza parafrasando alcune dichiarazioni davvero pensanti della Tavassi. Allora l’influencer romana ha spiegato per filo e per segno quanto dichiarato: “Non intendevo nel senso vero del termine, non mettermi parole in bocca non vere”. Poi la Tavassi ha parlato del suo ruolo di madre chiedendo di non essere dipinta per quello che non è. “Stavo facendo un video, “ti uccido” era un modo di dire” ha detto Guendalina, che ha poi lanciato una nuova accusa: “Deve ringraziarmi perché stanno parlando di lui, non si era accorto nessuno che era in casa. Doveva partecipare ad Amici se voleva fare il cantante, non al Gf 16! Se fai un reality devi accettare le critiche… Non lo rivede di mo il microfono…”.



