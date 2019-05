GUILLERMO MARIOTTO/ “Nunzia De Girolamo non aggiunge nulla a Ballando con le Stelle”

Guillermo Mariotto nella giuria di Ballando con le stelle 2019 il dancing show condotto con grandissimo successo di critica e pubblica su Rai1 da Milly Carlucci. Il direttore creativo della maison di moda Gattinoni durante l’ultima puntata è tornato a punzecchiare Nunzia De Girolamo attaccata oramai abitualmente nel programma di Rai1. Non è un segreto che tra i due non ci sia una grande simpatia, ma quello successo in diretta durante la sesta puntata di Ballando 2019 promette scoppiettanti colpi di scena per le prossime puntate. La performance di ballo di Nunzia De Girolamo non ha colpito lo stilista che ha bocciato senza mezzi termini la ex deputata di Forza Italia: “Purtroppo la tua partecipazione al programma non aggiunge nulla. Sei partenopea, mi aspettavo un piatto tipico e invece questa è una pasta in bianco. Se ti sei lasciata andare come dicono ti do un consiglio: non farlo mai più!”.

Guillermo Mariotto contro Nunzia De Girolamo

Naturalmente Nunzia De Girolamo ha replicato alle parole di Guillermo Mariotto precisando di aver fatto un buon lavoro e di essersi impegnata come sempre. La ex deputata di Forza Italia è tornata a parlare dell’accanimento dello stilista durante una telefonata a La Vita in Diretta in cui ha lanciato frecciatine a Mariotto: “Pasta scotta a me? Lui sembra una pasta scaduta ormai” . Non solo, la De Girolamo ha sottolineato a gran voce: “io mi impegno come sempre ho fatto nella vita! Oggi provo da questa mattina alle 10…Todaro non si è calmato per niente, infatti rischio di spaccarmi di nuovo perché mi ha tenuta in allenamento serrato tutto il giorno”. Una cosa è certa: ne vedremo davvero delle belle durante la settimana puntata del dancing show in onda sabato 11 maggio in prima serata su Rai1!

Guillermo Mariotto senza filtri: “Sono gay. Non ho mai avuto segreti”

E’ un Guillermo Mariotto inedito quello che si è raccontato durante una lunghissima intervista concessa a Gay.it. Lo stilista e personaggio televisivo ha rivelato di non avere più bisogno di nulla da quanto lo Spirito Santo è entrato nella sua vita: “Oramai potrei vivere di ricordi. Scherzi a parte, da quando mi relaziono con lo Spirito Santo, non ho più bisogno di nulla. Sono il primo a rimanere sbigottito da questo mio periodo lontano da passioni conturbanti, ma sono seriamente appagato da altro. Alla mia tenera età ho capito che il se**o ruba tempo, spazio ed energie. Era diventato una vera e propria droga: finito l’effetto, dovevo procacciarmelo di nuovo”. Non solo, Mariotto ha anche sottolineato a gran voce di essere fiero di essere gay: “non ho mai avuto segreti, né tanto meno tabù”.



