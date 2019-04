GUILLERMO MARIOTTO/ Video siparietto con Robozao, è polemica (Ballando con le stelle)

Questa edizione di Ballando con le stelle 2019 sta continuando a fare fuoco e fiamme. Merito anche di giudici come Guillermo Mariotto che non sono mai banali ma che riescono a dare sempre quel qualcosa in più al programma, quel pepe che serve per non cadere nella monotonia e nella routine. Tra una pubblicità e l’altra, comunque, lo stesso Guillermo Mariotto ha mostrato di non prendere poi troppo sul serio la sua attività di giudice ma, anzi, di sapersi rilassare per bene quando vuole. Recentemente, infatti, ha postato un simpatico video su Instagtam che lo vede assieme a Robozao, il gigantesco robot che da qualche anno a questa parte è diventato oramai ospite fisso a Ballando con le stelle 14. Il video, brevissimo, li vede presenti fianco a fianco per fare un semplice saluto al pubblico, che ha osservato la scena molto divertito. Nel vederli a fianco l’uno con l’altro, possiamo notare quanto sia grande Robozao: davvero un gigante di notevoli dimensioni in confronto a un uomo di statura normale come Mariotto, vestito con un lungo ‘camicione’ bianco.

GUILLERMO MARIOTTO E LA POLEMICA SU INSTAGRAM

Nel mondo di oggi la polemica è social. Qualsiasi mezzo si usi sul web, da Instagram a Facebook, passando per il vetuso Twitter, uno scontro o una lite ci sono sempre. Sembra che sia a dir poco inevitabile. E così la stessa sorte è toccata anche al povero Guillermo Mariotto, che di certo non si contraddistingue comunque per un atteggiamento proprio simpatico con i ballerini. Comunque sia anche questo video totalmente innocuo con Robozao è bastato per generare commenti acidi degli utenti di Instagram, che subito si sono scaldati. Il primo punto è stato proprio il ‘camicione’ di cui parlavamo qualche riga fa. In effetti un vestito del genere poteva prestarsi a commenti del genere, che sono puntualmente arrivati: “Perché porti il…camicione?” “Ma perché Guillermo Mariotto si veste in questo modo Non l’ho capito ancora..” “Mariotto….levati codesto camicione…….” Insomma, è chiaro che questo outfit proprio non è piaciuto ai più. Per niente! Ma gli utenti Instagram hanno criticato il povero Robozao…

GUILLERMO MARIOTTO VS ANTONIO RAZZI

Dulcis in fundo, la polemica con Antonio Razzi. E questa, sabato scorso l’abbiamo davvero vista tutta e in fin dei conti ci siamo fatti anche qualche risata. Se da una parte Carolyn Smith ha eletto il miglior ballerino di tutte le edizioni di Ballando con le stelle nominando Ettore Bassi, dall’altra possiamo dire con quasi matematica certezza che sia stato eletto anche il peggiore. A furor di popolo e di Guillermo Mariotto. Al termine di un’esibizione tragicomica da parte del senatore, il giudice ha dichiarato: “Ho giurato a tua moglie che non ti avrei dato zero ma mi dispiace, non posso farlo. Per la prima volta a Ballando con le stelle abbiamo un caso di demenza senile, sei addirittura peggiorato, incredibile”. Da parte sua, Antonio Razzi non è che l’abbia presa proprio bene… anzi. Il senatore si è detto risentito da quanto affermato da Mariotto: “I miei genitori mi hanno insegnato l’educazione (lui aveva detto ‘imparato’, è stata Milly Carlucci a correggerlo) e adesso pretendo delle scuse da questo signore. Me lo ha detto la bellezza di tre volte, è infamante per chi ha davvero questa malattia.”





