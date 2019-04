HARRY E KATE INSIEME SENZA MEGHAN E WILLIAM/ Ecco cosa c’è dietro

Harry e Kate insieme. No, non abbiamo sbagliato coppia Royal. Né c’è stato un tradimento che scatenerebbe tutti i tabloid britannici. Harry ama ancora Meghan Markle. Così come Kate Middleton resta la compagna di William. Dunque cosa ci fanno Harry e Kate insieme e soprattutto da soli? Tutto è da ricondurre ad una cerimonia pubblica tenutasi nell’abbazia di Westminster nella giornata di oggi, giovedì 25 aprile 2019, per celebrare l’Anzac Day, la giornata dedicata al ricordo dei veterani di guerra australiani e neozelandesi. I più maliziosi hanno letto nella decisione di Harry e Kate di lasciarsi immortalare insieme in questa uscita pubblica una volontà ben precisa: quella di mettere a tacere una volta per tutte le voci che parlano di dissidi tra le due coppie reali, in particolare tra quelle due cognate che secondo i retroscena dei tabloid avrebbero ormai tagliato i ponti in nome della reciproca gelosia.

HARRY E KATE INSIEME SENZA MEGHAN E WILLIAM

Ma l’uscita pubblica di Harry e Kate è stata interpretata dagli esperti di cose reali anche sotto altri punti di vista. Per esempio, hanno notato in tanti, se Harry si è concesso il lusso di presenziare ad un appunto di etichetta come quello attuale, significa che la data prevista per il parto di Meghan non era certamente quella di oggi e che il loro royal baby deve ancora venire al mondo. Oltre alla volontà di far trasparire un legame sereno tra Harry e Kate c’è anche un altro motivo “ufficiale” dietro la “solitudine” della Middleton. Come riportato da “Il Messaggero”, infatti, il principe William si trova infatti in visita ufficiale in Nuova Zelanda per commemorare di persona l’Anzac Day. Quanti pensieri e retro-pensieri per una “semplice” uscita tra cognati…

