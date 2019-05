Heather Parisi, seno al vento e doppio allattamento/ Foto, il web: “perso il senso..”

Heather Parisi pubblica una foto in cui mostra il seno su Instagram e scatena le polemiche. La showgirl, in occasione del compleanno dei gemelli Elizabeth e Dylan, di nove anni, nati dal suo amore con il marito Umberto Anzolin, ha condiviso sul proprio profilo Instagram dove è solita pubblicare momenti della sua vita privata, una foto che sta scatenando accese polemiche sui social. Con una foto in cui mostra un momento magico per ogni mamma ovvero quello dell’allattamento, la Parisi ha scritto delle parole bellissime ai suoi bambini: “Una gioia immensa voluta con tutta me stessa che ha cambiato il senso della mia esistenza. Happy Birthday Elizabeth & Dylan“. Una dedica che sta dividendo il web. Da una parte c’è chi ha apprezzato la dedica e, dall’altra, ci sono quelli che non condividono la scelta di rendere pubblico un momento così magico.

HEATHER PARISI: LA DEDICA PER IL COMPLEANNO DEI GEMELLI DIVIDE I FAN

Heather Parisi pubblica spesso foto dedicate ai gemelli Elizabeth e Dylan dividendo, però, i fans che sottolineano come sia solita non dedicare nulla agli altri figli. “Dedica meravigliosa, ma immagino la felicità delle altre figlie!” – scrive una signora mentre un’altra aggiunge – “Una cosa cosi privata messa sul web anche se bellissima e assurda”. E ancora: “Cara Heather, ricorda che hai altre due figlie, mai una foto o un commento su di loro”, “Si è completamente perso il senso del privato. Social a tutti i costi”, “Sì ok…Le altre tue 2 figlie grandi non danno un senso alla tu vita?“. A tali commenti, Heather Parisi non ha ancora risposto. Lo farà nelle prossime ore?







© RIPRODUZIONE RISERVATA