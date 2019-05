HILARIA THOMAS, MOGLIE ALEC BALDWIN/ Gravidanza a rischio: “il bambino non cresce”

Hilaria Thomas è la moglie di Alec Baldwin, l’attore statunitense ospite della puntata di domenica 5 maggio 2019 di Che tempo che fa, il talk show di successo condotto da Fabio Fazio su Rai1. Dopo la fine del matrimonio con Kim Basinger, la star di Hollywood ha ritrovato l’amore e la felicità con l’attrice con cui ha avuto quattro splendidi figli. Lo scorso mese però la donna ha fatto discutere per una foto pubblicata su Instagram in cui annunciava di essere nuovamente incinta. Nello scatto Hilaria è apparsa in biancheria intima con una mano posata sulla pancia, ma c’è qualcosa non va leggendo la lunghissima didascalia scritta dall’attrice. “Sono sempre stata aperta con voi nel raccontarvi della mia famiglia e voglio essere sincera anche adesso. Voglio condividere con voi che probabilmente sto avendo un aborto spontaneo…” ha rivelato l’attrice condividendo questa terribile notizia con i suoi followers.

Hilaria Baldwin incinta: rischia un aborto spontaneo

Una notizia choc quella annunciata da Hilaria Baldwin, la seconda moglie dell’attore americano con cui ha avuto quattro bellissimi figli: Carmen Gabriela, Rafael Thomas, Leonardo Ángel Charles e Romeo di soli 10 mesi. L’attrice, che condivide sui social tantissimi momenti della sua vita privata, ha voluto confidare ai suoi follower questa notizia scrivendo un lunghissimo post. “Mi ero ripromessa che se fossi rimasta di nuovo incinta avrei condiviso con voi la mia esperienza” ha scritto Hilaria, che ha poi proseguito dicendo: “e non voglio tenervelo nascosto, solo perché non è una notizia così positivo come le altre. Penso che sia importante mostrare la verità … perché il mio lavoro è aiutare le persone essendo aperta. Inoltre, non ho vergogna o imbarazzo per questa esperienza. Voglio contribuire a rendere normale il tema sull’aborto e rimuovere lo stigma che c’è su di esso”. L’attrice ha poi raccontato come i primi tre mesi siano sempre quelli più rischiosi e difficili: “sono nauseata, stanca, il mio corpo sta cambiando. E devo fingere che tutto vada bene, e in realtà non è così Non voglio più fingere. Spero capiate…”.

Hilaria Thomas: “il bambino non cresce molto”

L’attrice ha poi detto cosa l’ha spinta a pensare che questa gravidanza possa essere a rischio. Hilaria Thomas, infatti, ha scritto che l’embrione sta crescendo con difficoltà e che il battito cardiaco non è forte: “il bambino non cresce molto. Quindi aspettiamo… Tanta incertezza … ma le probabilità sono molto, molto piccole che questa sia una gravidanza praticabile”. La moglie di Alec Baldwin può contare però sul supporto e l’affetto di tutta la famiglia e dei figli: “Ho piena fiducia che la mia famiglia e io supereremo tutto questo, anche se il viaggio è difficile…”. Le ultime parole, infatti, sono proprio indirizzate al marito e ai quattro figli: “mio marito e i miei quattro bambini molto sani mi aiutano ad avere la prospettiva di come sia veramente bella la vita, anche quando a volte sembra brutta…”. E ha posi chiesto ai suoi follower di essere clementi con lei nei commenti: “Mi sento un po ‘fragile e ho bisogno di supporto. Spero che condividendo questo, io possa contribuire a sensibilizzare su questo argomento delicato…”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA