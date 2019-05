Hindaco, The Voice of Italy 2019/ Chi è? Gué Pequeno conquistato ma sul web…

Sul palco di The Voice of Italy 2019, nel corso della terza puntata delle Blind Auditions, arriva anche Hindaco. Nome d’arte di Ilaria, Hindaco è una rapper che ha già lavorato nel mondo della musica. Ha 24 anni e un look particolare che conquista tutti e quattro i giudici. Treccine lunghissime color platino per la giovane Ilaria che si esibisce in un pezzo rap che lascia subito Gué senza parole. Hindaco fa girare tre dei quattro coach che se la contendono con grandi parole. Gué Pequeno ammette però di averla già vista e ascoltata su Youtube, cosa buona perché “vuol dire che sei già una semi professionista”. Gué dà per scontato che Hindaco sceglierà lui ma Morgan ce la mette tutta per portarla dalla sua parte. “Il coach giusto per te non deve fare il tuo genere ma deve capirti. Vieni da me” la invita.

HINDACO CONQUISTA GUÈ MA NON IL WEB

Hindaco ci pensa, ammette che si tratta di una scelta molto difficile ma, alla fine, a The Voice of Italy sceglie ciò che tutti si aspettavano: Gue Pequeno. Il rapper la accoglie a braccia aperte e molto felice di averla nel suo team. Elettra Lamborghini si dice infatti pentita del fatto di non averla con lei. Intanto sul web non mancano i commenti di chi, però, non l’ha trovata così brava come è stato detto in studio. “Ma è uno scherzo? Nemmeno al karaoke sotto casa si vedono cose del genere.” scrive un telespettatore, e ancora “niente di speciale, ce ne sono migliaia che “cantano” così”. Riuscirà la ragazza a far ricredere chi la critica già da ora?

