Hormoz Vasfi è il fidanzato di Taylor Mega?/ Chi è? Un milionario iraniano

Taylor Mega ha un nuovo fidanzato? Dopo la fine della sua relazione con Tony Effe a cui ha detto addio dopo il suo ritorno dall’Isola dei Famosi 2019, la bionda e bellissima influencer non sarebbe più single. Taylor, infatti, al suo fianco, avrebbe un nuovo fidanzato e non sarebbe un uomo qualsiasi. A conquistare il cuore della Mega, infatti, sarebbe stato un iraniano milionario. A lanciare il clamoroso scoop è il settimanale Chi che, nel numero in edicola, svela l’identità del nuovo amore di Taylor Mega. Il nuovo fidanzato di Taylor sarebbe il 56enne Hormoz Vasfi, secondo quanto si legge sul magazine diretto da Alfonso Signorini, i due avrebbero appena trascorso con lei una vacanza in un lussuoso resort in Vietman. Taylor Mega, dunque, avrà trovato nuovamente l’amore?

Hormoz Vasfi è il fidanzato di Taylor Mega? Il milionario iraniano detta le regole

Sarà davvero Hormoz Vasfi il nuovo fidanzato di Taylor Mega? Sul nome del nuovo amore dell’influencer resta un punto interrogativo e, forse, sarà così ancora per un po’. Secondo quanto riporta il settimanale Chi, infatti, il 56enne milionario iraniano avrebbe dettato alcune regole per portare avanti la relazione. Stando a quello che riporta Chi, infatti, il 56enne avrebbe chiesto alla Mega di non rilasciare interviste in cui parla di lui. Inoltre, Taylor Mega, sempre più regina dei social, non potrebbe neanche pubblicare selfie su Instagram in cui sfoggia il suo nuovo amore. Taylor riuscirà a rispettare tutte le regole? Dopo i rumors sul presunto flirt con Biondo che, tuttavia, è già stato smentito, la Mega sarà riuscita a conquistare un altro milionario dopo il flirt con Flavio Briatore?





