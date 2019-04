I GENITORI DI ERICA PIAMONTE/ Video, piange per mamma e papà “non riesco a salutarli”

Erica Piamonte non ha mai nascosto di avere un rapporto difficile con i suoi genitori, ma negli ultimi giorni ha svelato che questa situazione comincia ad andarle un po’ stretta. Parlando dei suoi cari con Francesca De Andrè, la concorrente del Grande Fratello 16 ha svelato che suo padre “è convinto che io ogni tatuaggio che mi faccio, lo faccio per farlo stare male perché lui li odia”, ma questo non è l’unico problema che oggi la divide dai suoi famigliari. “Come faccio io a farglielo capire?”, si è chiesta quindi Erica, visibilmente sopraffatta dalla frustrazione di non sentirsi esattamente la figlia che i suoi genitori avrebbero voluto. “Io non sono libera”, ha aggiunto successivamente, spiegando come il giudizio della sua famiglia continui a influenzare alcuni aspetti della sua quotidianità. Eppure, quando non è lei l’argomento principale, il loro legame appare sereno: “Abbiamo un rapporto bellissimo – ha spiegato Erika – finché non si parla di me. Se parliamo del più e del meno, si ride e si scherza, ci si butta giù dal ridere”.

Enrica Piamonte piange per i genitori: “non riesco a salutarli”

Nel ripercorrere il rapporto che oggi la lega ai suoi genitori, Erica non è riuscita a trattenere le lacrime. Oggi, infatti, fa fatica anche a rivolgersi alle telecamere per mandare loro un saluto, un gesto che invece per gli altri inquilini della casa del Grande fratello 16 è del tutto spontaneo: “ti rendi conto che io non riesco neanche a salutarli alle telecamere?”, ha spiegato la concorrente rivolgendosi a Francesca De Andrè, “come è possibile? Perché? Non è una cosa normale. Lo vedi che tutti – ha aggiunto la Piamonte – continuamente, (dicono, ndr) ‘ciao mamma, ciao mamma’, io non ci riesco. Non mi viene perché ho proprio paura. È come se pensasse, ‘guarda non mi salutare nemmeno perché non mi piace quello che sto vedendo’. Io non so se faccio bene a non salutare”. Francesca De Andrè, però, non è rimasta con le mani in mano e, forte dell’amicizia che oggi la lega a lei, le ha spiegato che il giudizio dei suoi genitori potrebbe non essere così duro nei suoi confronti. Qui il video.

Le parole di Francesca De Andrè

“Ti senti inadeguata, sbagliata, amore mio e non lo sei”: è con queste parole che Francesca De Andrè ha cercato di consolare Erica in merito al rapporto che oggi la lega ai suoi genitori. “Tu qui dentro – ha aggiunto la figlia di Cristiano De Andrè – pantaloncini o non pantaloncini corti, dimostri chi sei e viene fuori, lo sanno tutti. Io – ha aggiunto poi – ho parlato di te con le persone, sei una persona buona, anche se sei una persona appariscente che mette i pantaloncini perché le piace farsi vedere; sei buona come il pane e si vede lontano un miglio che non sei una persona che ha preso esempio dal mondo che vive durante la notte”. Inoltre, secondo Francesca De Andre, i genitori di Erika conoscono esattamente il valore della loro figlia, anche se detestano il suo stile di vita: “Tu sii contenta e fiera di poter avere adesso una vetrina dove tirar fuori la Erica che sei realmente – ha aggiunto infine – e se loro sono interessati, cosa che io credo, se i tuoi genitori ti vogliono bene ti assicuro che ti guardano”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA