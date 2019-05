I semifinalisti di Amici 2019 a Verissimo/ Chi sarà il vincitore di questa edizione?

La puntata di Verissimo di sabato 18 maggio su Canale 5 sarà dedicata ai semifinalisti di Amici 2019 e naturalmente alla regina della tv Maria De Filippi. Sale l’attesa e la curiosità del pubblico per scoprire chi sarà il vincitore. Oltre a tutti loro, all’interno della stessa puntata, ci sarà anche un piccolo spazio dedicato agli ex allievi Emma e Biondo che duetteranno sulle note di Avec moi, il loro nuovo singolo. I due artisti, hanno confermato di essere tornati insieme e di essere più innamorati di prima. Un concentrato di musica e gossip, che coinvolgerà anche altri personaggi della tv che scopriremo durante la puntata di Verissimo di sabato 18 maggio. Ma tornando alla semifinale di Amici, dopo lo scherzo fatto a Giordana con un possibile rientro in gara di Mameli voluto da Britti, sabato prossimo vedremo il talent in oggetto scontrarsi con l’EuroVision Song Contest anzichè con Ballando con le stelle. Infatti il programma di Milly Carlucci tornerà Venerdì 24 Maggio per lasciare spazio al Festival della musica europea. Per questo motivo, Maria De Filippi ha deciso di invitare ad Amici Antonella Clerici.

I semifinalisti di Amici 2019 a Verissimo: il ruolo di Antonella Clerici

Ancora non si sa quale ruolo avrà Antonella Clerici ad Amici anche se si ipotizza che possa ricoprire il ruolo di giurata al fianco di Loredana Bertè. Ma non finisce qui, quest’anno un’altra persona lega la Clerici ad Amici, ed è il semifinalista Alberto Urso, ex concorrente come i ragazzi del Volo, di un grande programma che la stessa in passato ha condotto per molte edizioni ossia “Ti lascio una canzone”. Ma cambiando discorso, un altro ospite del talent, oltre alla Clerici, dovrebbe essere Renato Zero, il quale, questa settimana presenterà ad Amici per la prima volta il suo nuovo singolo intitolato ‘Mai più soli’ ecc… I talentuosi semifinalisti rimasti in gara, sono super carichi, la stessa cosa vale per i prof., prontissimi a lottare con le unghie e con i denti per sostenere il loro preferito. Ne vedremo delle belle sabato prossimo, sotto tutti i punti di vista. L’arte con la A maiuscola, come un uragano di emozioni, riesce a travolgere sempre tutti, ed Amici è così, un meraviglioso talent capace di coinvolgere tutta la famiglia, questo anche grazie alla straordinaria bravura della De Filippi, dei prof. e di tutto lo staff, i quali, come un pittore con i suoi arnesi del mestiere, riescono a dar vita a vere e proprie opere d’arte che chiamiamo talenti.

