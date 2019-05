I tristi, chi è?/ Simone Cavazzoni vincitore contest 1M NEXT (Concerto primo maggio)

rfI tristi si presenta al Concerto del primo maggio pronto a conquistare la piazza. Nonostante sembri il nome di una band, è in realtà il progetto di un giovane ventiseienne di Sestri Levante che ha scelto un nome plurale per presentare la propria musica e che quest’anno insieme a Margherita Zanin e Giulio Wilson è riuscito a conquistare il palco del Concertone del Primo Maggio vincendo il contest 1M NEXT per gli artisti emergenti. Simone Cavazzoni è il nome del giovane originario di Sestri Levanti, ma che si definisce marinaio a Milano in quanto trasferitosi proprio per inseguire il proprio sogno. Il genere che fa è il Synthpop e l’Indie Pop e si fa accompagnare da due musicisti, Alex batterista ed Elena bassista, in realtà quello che dice il ragazzo però è che non ama definirsi: ha spaziato attraverso diversi generi da quando ha cominciato nel 2008 ad auto-prodursi e si è finalmente rivisto oggi nel genere che è più in voga. Simone è stato selezionato da una giuria formata da autori, giornalisti e speaker quali Massimo Bonelli, Massimo Cotto, Davide Poliani, Luca D’Ambrosio, Silvia Boschero e Enrico Shleifer e potrà essere il fortunato vincitrice del contest proclamato lo stesso Primo Maggio durante il Concertone condotto da Lodo Guenzi e Ambra Angiolini.

I tristi, Concerto primo maggio: tra i brani Imperia

Tra le canzoni presentate e che canterà al Concerto del primo maggio da I tristi c’è Imperia, luogo dove il giovane ha trascorso la propria infanzia e che gli ricorda la presenza costante ed importante del nonno che ormai non c’è più. Suggestiva atmosfera del paesaggio ligure e velata malinconia di un passato che non può più ritornare sono le chiavi di lettura di questo brano ricco di immagini e rimandi ai luoghi più conosciuti della città che dà il nome al brano. Insomma Simone Cavazzoni si è fatto da solo e continua a farsi da solo se pensiamo che tutti i suoi brani sono prodotti in casa sua, tutti i testi sono scritti e arrangiati proprio da lui e addirittura tutti i video sono ripresi col suo telefonino e dalle sue stesse mani (sia i video per lui che per gli altri). Per lui la tristezza riesce a far apprezzare maggiormente i momenti di felicità ed è per questo che ha dato il nome di I Tristi al suo progetto (ricordiamo in realtà indipendente). In piazza al Concertone del Primo Maggio porterà, accompagnato dai due musicisti già citati, il primo singolo del suo progetto cioè Palazzi, definito sempre come un pezzo malinconico. Per il momento è in tour con Leo Pari e i TheGiornalisti, ma chissà se l’abito non farà il monaco e i Tristi sarà davvero il progetto felice vincitore del contest: il Primo Maggio a Roma lo scopriremo!

Video canzone “Imperia”, I Tristi





