Ida Piccolo, chi è?/ “Sono orgogliosa di rappresentare la tv” (Ciao Darwin)

Chi è Ida Piccolo conduttrice di “Napoli contro tutti”?

Nella puntata di “Ciao Darwin 8”, in onda questa sera venerdì 17 maggio, sarà presente anche la conduttrice Ida Piccolo, che farà parte della squadra capitanata da Paola Perego: “Sono orgogliosa di rappresentare la tv”, ha scritto Ida su Facebook che ha già partecipato al programma di Paolo Bonolis nel 2016. Ida Piccolo, classe 1982, debutta in televisione con la conduzione di “Juke Box” su Tele Akery/Napoli Nova. La carriera televisiva continua sulle emittenti Contatto Television, Napoli International, Napoli Mia e TLA. Parallelamente agli impegni televisivi, lavora anche in radio come speaker e non rinuncia a qualche spettacolo in teatro. Nel 2011 esordisce al cinema nel film “Un Neomelodico Presidente”. Nel corso degli anni conduce “Baila con Migo” su canale Tele Campi Flegrei, “Il salotto d’Italia, Cantanapoli e non…” su Italia Mia e “Passione senza limiti TALENT” su Canale Italia. Dal 2018 conduce “Napoli contro tutti” su Julie Italia e con Lucio Pierri è opinionista sportiva nel programma “Luna Azzurra Stadio”, su TV Luna.

Ida Piccolo festeggia la laurea

Lo scorso giugno Ida Piccolo ha festeggiato un importante traguardo: in occasione del suo 36esimo compleanno, la conduttrice ha conseguito la laurea. Per l’occasione, Ida ha organizzato una festa presso Villa Egle a Casoria, in compagnia di parenti e amici. “Sono felicissima nella vita non ho mai festeggiato molto i miei eventi, poiché spesso ero impegnata per lavoro, ma questa volta ci ho tenuto a farlo, perché oltre al compleanno ho raggiunto un obiettivo importante, la laurea“, ha detto a Napoli Today. Tra gli ospiti vip Enzo Fischetti, Simone Schettino, Peppe Iodice, Gianni Marino, Ivan Fedele accompagnato dalla sua fidanzata, la giornalista Rosa Alvino. Tra gli amici presenti AnnaMaria Viscardi e Susy Viscardi, Cristian Gambardella, Enrico Schiano di Radio Studio Emme. Immancabile il manager Claudio Malfi, compagno storico di Ida Piccolo.

