Ida Platano Vs Riccardo Guarnieri/ Video Uomini e donne: “Non mi hai voluto vedere!”

Si torna a parlare di Uomini e donne e dello strano riavvicinamento tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Proprio il cavaliere pugliese nei giorni scorsi ha voluto rivedere la sua ex richiamandola in studio e non, come avrebbe preferito lei, cercandola fuori dal programma. Già questo non l’ha molto convinta ma alla fine ha deciso di ballare con lui con la spinta di Gianni Sperti, come è andata a finire poi? Proprio questo sarà il tema del loro ritorno al centro dello studio iniziato ieri e che oggi vivrà di nuovi sviluppi, ma quali? Ida Platano arriverà in studio con tanto di lamentele da fare e non solo sul carattere di Riccardo Guarnieri, che non sembra davvero cambiato, ma con quello che è successo in questa settimana. Lui l’ha cercata, vuole ricominciare ma non ha fatto un passo verso di lei limitandosi a chiamarla durante il giorno ma senza mai presentarsi a casa sua in quel di Brescia per un incontro in carne ed ossa. Forse Riccardo davvero vuole andarci con i piedi di piombo o c’è qualcosa di più che ancora non sappiamo?

IDA PLATANO ACCUSA RICCARDO GUARNIERI MA…

Lui stesso oggi, al centro dello studio di Uomini e donne, rivela: “Le mie aspettative erano un po’ diverse della realtà” e la reazione di Ida non si fa attendere visto che lei si gira subito verso Maria De Filippi e accusa: “Lui sta prendendo tempo, io avevo detto l’anno scorso che tempo non ne voglio perdere e sono pronta a farlo ancora ora. Non voglio puntare il dito ma tu…”. Gianni Sperti a questo punto rilancia accusandolo di aver usato le donne e di voler fatto lo stesso con Ida ma questa volta lei si alza e va via augurandogli il meglio. Lui la seguirà dietro le quinte, ma cosa succederà a quel punto? In molti sono convinti che i due siano d’accordo per partecipare alla prossima edizione di Temptation Island come coppia, sarà vero? Clicca qui per vedere il video anticipazioni della puntata di oggi di Uomini e donne.

