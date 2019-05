Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez/ Insieme al Giro d’Italia: “la porterò con me”

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez sono sempre più uniti e innamorati. E’ passato più di un anno e mezzo da quando è iniziata la storia d’amore tra i due e tutto procede a gonfie vele. Pur non avendo ancora nei progetti il matrimonio e un figlio a cui, tuttavia, Ignazio e Cecilia pensano anche se non per limmediato, a storia è sempre più importante. I due piccioncini condividono praticamente tutto. Oltre a convivere ormai da tempo e a posare spesso insieme per campagne promozionali, Ignazio ha portato Cecilia nel suo mondo. Insieme al fidanzato, la sorella di Belen ha imparato ad amare la campagna e la montagna ed ora è pronta anche a vivere l’adrenaina del cicilsmo. Ignazio Moser, pur avendo abbandonato ormai da tempo lo sport che ha reso grande il padre, continua a seguirlo come tifoso.

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez: tifosi a Giro d’Italia 2019

Ai microfoni di 361 Magazine, Ignazio Moser ha raccontato l’intenzione di seguire il Giro d’Italia 2019, in partenza da Bologna il prossimo 11 maggio. Dopo aver abbandonato il ciclismo per dedicarsi ad altri lavori, Ignazio Moser non ha mai smesso di seguire lo sport che ha praticato per diversi anni. “ Il mio rapporto con il ciclismo è un rapporto d’amicizia, perché non facendolo più come lavoro resta una mia grande passione – ha spiegato in una intervista ai microfoni di 361magazine – . Seguo sempre questo sport ed è un rapporto molto più disteso di un tempo e al momento si limita a quello ”. Il figlio di Francesco Moser, poi, svea ‘intenzione di seguire quache tappa del 102esimo Giro d’Italia. “ Andrò a vedere l’ultima tappa a Verona con l’arrivo nell’Arena visto che mio papà ha vinto il giro proprio lì e quindi anche per la famiglia Moser è un luogo abbastanza emblematico – ha fatto sapere, augurandosi di poter essere accompagnato anche dalla fidanzata – . Magari andrò a vedere anche la tappa di Courmayeur, molto impegnativa e nella quale succederà qualcosa e magari porterò Cecilia se mi vorrà accompagnare ”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA