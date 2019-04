Il 7 e l’8/ Video, su Canale 5 il film di Ficarra e Picone (oggi, 30 aprile 2019)

Il 7 e l’8 va in onda su Canale 5 prevede per la prima serata di questo martedì 30 aprile 2019 a partire dalle ore 21:30. Si tratta di una pellicola italiana che è stata realizzata dalla casa cinematografica Medusa Film in collaborazione con Sky Nel 2007 mentre la distribuzione nelle sale cinematografiche nel mercato dell’home video è stata gestita dalla Medusa distribuzione. La regia è stata affidata Giambattista Avellino il quale ha collaborato con i principali protagonisti del film ossia Valentino Picone Salvatore Ficarra i quali peraltro hanno dato il proprio supporto assieme a Francesco Bruni anche per quanto concerne la stesura del soggetto e della sceneggiatura. Il montaggio è stato eseguito da Claudio Di Mauro, le musiche della colonna sonora sono state composte da Carlo Crivelli mentre il ruolo di direttore della fotografia è stato affidato a Roberto Forza. Nel cast oltre a Ficarra e Picone sono presenti altri attori piuttosto famosi come nel caso di Barbara Tabita, Eleonora Abbagnato, Andrea Tidona, Lucia Sardo e Remo Girone senza dimenticare Tony Sperandeo e Arnoldo Foà.

Clicca qui per il trailer del film

Il 7 e l’8, la trama del film

Andiamo a leggere la trama di Il 7 e l’8. Verso la fine degli anni 70 un infermiere dell’ospedale di Palermo e per la precisione nel reparto maternità si lascia sopraffare dalla rabbia per aver visto sbriciolarsi il proprio sogno di vincere alla lotteria di Capodanno il primo premio per un solo numero differente dal biglietto vincente. In particolare l’infermiere avendo sul proprio biglietto il numero 7 piuttosto che il numero 8 uscito dall’urna, decide di scambiare per rabbia i neonati presenti nella culla 7 e nella culla 8. I due bambini rispettivamente di nome Daniele e Tommaso si ritroveranno quindi a vivere all’interno di una famiglia che non gli appartiene dal punto di vista biologico. I due vivranno nella stessa città per moltissimi anni senza tuttavia mai incrociare i propri destini. Un giorno però quando ormai sono diventati adulti si incontrano o per meglio dire si scontrano tra le vie di Palermo. Tommaso stava scappando inseguito da una coppia di carabinieri per un piccolo furtarello messo a segno all’interno di un negozio mentre Daniele era alle prese con la rilegatura della sua tesi che finalmente stava segnando la fine di un lunghissimo percorso universitario. Dopo questo scontro i due incominciano a frequentarsi intuendo che le caratteristiche dell’altro si sposano alla perfezione con i propri familiari. Questo li porta a considerare che nel loro passato possa esserci stato già un curioso intreccio per cui risalgono alle carte relative alla loro nascita e riescono a rintracciare l’infermiere che si rese protagonista dello scambio. Una volta conosciuta la verità i due cercano una maniera ideale per poter rivelare alle rispettive famiglie cosa sia successo tanti anni prima. Ha inizio così un divertente intreccio di situazioni tragicomiche con tanto di flirt amorosi che tuttavia non potranno essere vissuti per via di legami familiari. I due inoltre si metteranno sulle tracce di quello che era il vero padre di Tommaso, ossia un ladro siciliano che aveva avuto una relazione extraconiugale dalla quale era nato per l’appunto Tommaso.

Il trailer del film “Il 7 e l’8”





© RIPRODUZIONE RISERVATA