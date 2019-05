IL COMMISSARIO MONTALBANO, LA LUNA DI CARTA/ Nel cast Francesca Chillemi (20 maggio)

Questa sera Rai 1 proporrà un altro episodio in replica de Il Commissario Montalbano dal titolo “La luna di carta”. Si tratta del diciottesimo episodio di una fiction dal successo straordinario, tratto dall’omonimo libro dello scrittore Andrea Camilleri. Come tutte le altre puntate, anche questa è stata diretta dal regista Alberto Sironi, con un cast di attori di alto livello. Protagonista principale è Luca Zingaretti, che nel 2003 ha ricevuto l’onorificenza di Cavaliere all’Ordine del merito della Repubblica Italiana. L’attore romano ha preso parte a numerose fiction, tra le quali Incompreso e Perlasca. Al suo fianco, non può mancare Cesare Bocci, così come sono presenti gli storici collaboratori Katharina Böhm, Peppino Mazzotta e Angelo Russo. Il cast viene completato da alcuni interpreti occasionali, che in questo caso sono Francesca Chillemi, Antonia Liskova, Pia Lanciotti e Giovanni Visentin.

IL COMMISSARIO MONTALBANO – LA LUNA DI CARTA, LA TRAMA

La puntata si apre con la scoperta della morte dell’informatore scientifico Angelo Pardo, ucciso con un colpo di pistola alla fronte. Il Commissario Montalbano deve fare luce sulla faccenda. Viene a scoprire che si tratta di un ex medico radiato dall’albo dopo aver commesso un aborto clandestino e aver intrecciato rapporti con la mafia. Salvo inizia a indagare sulle ex donne di Pardo, dalla sorella Michela all’amante Elena. Le due si odiano a vicenda e hanno entrambe una personalità complicata, dato che la prima era troppo attaccata al fratello e la seconda estremamente sfrontata e alle prese con un passato da tossicodipendente. Elena sembra avere quasi intenzione di autoaccusarsi dell’omicidio del dottore e non nasconde mai la sua gelosia verso l’uomo. Montalbano adotta il suo classico metodo per risolvere un caso spinoso, mandando il suo fido Fazio in perlustrazione e dando il computer del defunto a Catarella. Dopo una serie infinita di peripezie e colpi di scena, il commissario riesce a scoprire chi è il colpevole. Non mancheranno, ovviamente, le sorprese.

