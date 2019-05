Il Commissario Montalbano, La pazienza del ragno/ Su Rai 1 film con Luca Zingaretti

Il Commissario Montalbano – La pazienza del ragno andrà in onda su Rai 1 nella prima serata di lunedì 13 maggio, alle ore 21.30. Si tratta un film per la televisione di genere giallo diretto nel 2006 da Alberto Sironi (le serie tv Pinocchio, Salvo d’Acquisto e L’avvocato Guerrieri) ed interpretato da Luca Zingaretti (Mio fratello è figlio unico, Asterix & Obelix al servizio di Sua Maestà, Sanguepazzo), Cesare Bocci (Almost blue, Il cielo è sempre più blu, Benvenuto Presidente) e Peppino Mazzotta (Cado dalle nubi, Certi bambini, la serie tv Distretto di polizia). La pazienza del ragno è il primo episodio della sesta stagione de Il Commissario Montalbano, composta da 2 soli lungometraggi. Dal 1999, anno di esordio della serie, ad oggi sono stati prodotti 34 film per la televisione con protagonista Montalbano, sempre interpretato da Luca Zingaretti, per un totale di 13 stagioni.

Il Commissario Montalbano – La pazienza del ragno, la trama dell’episodio

Andiamo a dare uno sguardo a Il Commissario Montalbano – La pazienza del ragno. Susanna Mistretta (Federica De Cola) sembra essere scomparsa nel nulla. E’ stato ritrovato il suo scooter in una strada alla periferia del paese, ma per il resto la ragazza sembra svanita. Ben presto la sparizione della ragazza si rivela un rapimento. Montalbano (Luca Zingaretti) viene chiamato ad indagare, con l’aiuto di Francesco, il fidanzato di Susanna. Il Commissario viene così a scoprire che la famiglia della giovane stava attraversando un periodo difficile a causa della depressione della madre. Montalbano identifica rapidamente, grazie ad un ingrandimento di una foto di Susanna inviata dai rapitori, una possibile complice. Si tratta di una donna (Clelia Rondinella) sembra alla ricerca di soldi, che si prostituisce per mantenere il marito disabile. Il rapimento però appare sempre più strano e ci sono molti particolari che non convincono Montalbano, finchè il Commissario non riesce ad intuire l’insospettabile verità.

