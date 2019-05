Il Commissario Montalbano, La piramide di fango/ Su Rai 1 il film con Luca Zingaretti

Il Commissario Montalbano – La piramide di fango andrà in onda su Rai 1 nella prima serata di giovedì 23 maggio, alle ore 21.25. Si tratta di un film per la televisione di genere giallo diretto nel 2016 da Alberto Sironi ed interpretato da Luca Zingaretti, Cesare Bocci e Peppino Mazzotta. Il film fa parte della serie dedicata all indagini del Commissario Montalbano, di cui è il ventottesimo episodio, ed è tratto dall’omonimo romanzo di Andrea Camilleri, che ha anche co-scritto la sceneggiatura. Nonostante non si tratti di una prima tv la serie riesce sempre e comunque a raggiungere dei risultati di share molto importanti anche quando vanno in onda delle repliche. Vedremo stasera se il pubblico avrà voglia di seguire le avventure del commissario più famoso della televisione.

Il Commissario Montalbano – La piramide di fango, la trama

Andiamo a vedere la trama di Il Commissario Montalbano – La piramide di fango. Nel cantiere di un’opera pubblica vicino a Vigata viene ritrovato un cadavere in canottiera e mutande. Da questo particolare il Commissario Montalbano (Luca Zingaretti), chiamato ad indagare sull’omicidio, deduce che l’uomo doveva vivere nelle vicinanze e doveva essere stato sorpreso dall’assassino mentre era quasi nudo. Partendo da questo presupposto il Commissario e il suo agente di fiducia, Fazio (Peppino Mazzotta) cominciano ad indagare nelle case adiacenti al cantiere. I due scoprono così che l’uomo era Gerardo Nicotra (Federico Benvenuti), contabile della stessa azienda che stava effettuando i lavori. Anche la moglie della vittima, la tedesca Inge (Yuliya Mayarchuk) sembra svanita nel nulla. Nel frattempo un altro impiegato dell’impresa, che intendeva denunciare alla stampa un giro di appalti truccati presso il Comune di Vigata, viene ferito in un tentativo di omicidio. A Montalbano non resta altro che offrire protezione all’uomo e continuare le indagini su Nicotra, finendo per smascherare una serie di truffe collegate agli appalti pubblici e alle imprese edili della zona.

