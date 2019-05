Il Commissario Montalbano, L’età del dubbio/ Su Rai 1 la serie con Luca Zingaretti

Il Commissario Montalbano torna in onda oggi, 16 maggio 2019, con un episodio dal titolo L’età del dubbio. Questa è la numero 22, quarta dell’ottava stagione, ed è andata in onda per la prima volta il 4 aprile 2011. Tra gli altri interpreti troviamo Isabella Ragonese, Pina Torcasio, Ana Caterina Morariu, Caterina Vertova e Paolo Gasparini. Come tutti gli altri episodi anche questo si affida alla sapiente regia di Alberto Sironi, mentre la sceneggiatura è stata scritta da Andrea Camilleri, autore anche del soggetto, insieme a Francesco Bruni e Salvatore De Mola. Anche gli ascolti della prima tv dimostrano come questa risulti essere una delle puntate più apprezzate dal pubblico a casa.

Il Commissario Montalbano, L’età del dubbio: la trama dell’episodio

Andiamo a dare uno sguardo anche alla trama de L’età del dubbio puntata tratta da Il Commissario Montalbano. Il protagonista, interpretato da Luca Zingaretti, si trova a fare un sogno davvero incredibile che però lo portano a interrogarsi sulla sua vita e sulla relazione con Livia. Sognerà infatti il suo funerale con la situazione paradossale dell’assenza della sua compagna alle esequie. Il Commissario sarà svegliato da un forte temporale e proprio questo aprirà le nuove indagini su due imbarcazione che una a fianco dell’altra sono state trovate ormeggiate. Si tratta di un motoscafo davvero molto potente e di un lussuso yacht dal nome “Vanna”. Montalbano arriverà a chiedere la collaborazione di un ufficiale della capitaneria di porto, una donna bella a giovane di cui si innamorerà improvvisamente e dalla quale sarà letteralmente travolto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA