Il commissario Montalbano/ L’odore della notte su Rai 1 (oggi, 29 aprile 2019)

Torna Il commissario Montalbano torna oggi, lunedì 29 aprile a partire dalle ore 21.30, su Rai 1 con l’episodio de L’odore della notte. Questo è stato realizzato in Italia nel 2002. Come ogni altro film della lunga serie, anche questo è tratto da un romanzo scritto da Andrea Camilleri, che ne ha curato soggetto e sceneggiatura in collaborazione con Francesco Bruni e Salvatore De Mola. La regia è stata affidata ad Alberto Sironi, che ha lavorato per la Rai per diversi anni e ha diretto vari episodi dei telefilm e fiction Il centodelitti, Eurocops, Il grande Fausto, L’avvocato Guerrieri, Salvo D’Acquisto e Pinocchio. Come sempre, protagonista principale è Luca Zingaretti, che ha assunto le sembianze del commissario in tutti gli episodi. L’attore romano è uno dei più famosi e apprezzati della televisione nostrana e viene affiancato dall’attrice austriaca Katharina Böhm, che ha preso parte anche ad Amico mio e Siska. Presente anche Cesare Bocci, che nel 2018 ha vinto Ballando con le Stelle e si è fatto a sua volta notare in diverse fiction nostrane. Il cast è completato da Peppino Mazzotta, Angelo Russo, Gigio Morra e Simone Montedoro.

Il commissario Montalbano, L’odore della notte: la trama

L’odore della notte, episodio de Il commissario Montalbano, è incentrato anche stavolta sulle vicende del famoso commissario di Vigata. In questo episodio, Salvo sembra iniziare in una situazione di sostanziale difficoltà a causa di una serie di cattivi presagi. Viene casualmente chiamato ad occuparsi di un caso che non sarebbe neanche di sua competenza. Un promotore finanziario, il ragionier Gargano, è improvvisamente sparito. Insieme a lui, si sono persi anche tanti soldi elargiti dai cittadini per far fruttare investimenti produttivi. Una studentessa che nota movimenti strani e la segretaria di Gargano, convinta della sua innocenza, vengono in soccorso del commissario. La vicenda si fa sempre più intrigata e niente corrisponde a ciò che sembrava all’inizio. Si pensava che il ragioniere fosse scappato via con il denaro o che fosse stato ucciso da un malavitoso. In realtà, Gargano aveva sì preso tutti i soldi, per poi ammazzare il suo complice e andare dalla segretaria. Quest’ultima, per sollevarlo da ogni responsabilità morale, lo ha ucciso. Montalbano riesce a sbrogliare una complicata matassa indagando con arguzia e cautela, riuscendo a cogliere i fatti con la massima tempestività.

