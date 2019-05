IL COMMISSARIO MONTALBANO/ Par condicio oggi su Rai 1 (6 maggio 2019)

Rai 1 per la serata di oggi propone dalle 21:30 la puntata de Il Commissario Montalbano dal titolo “Par Condicio”, per la regia di Alberto Sironi e con Luca Zingaretti che veste nuovamente i panni del commissario siciliano. Accanto all’attore principale ruotano altri nomi importanti del panorama della fiction italiana come Cesare Bocci, Peppino Mazzotta, Katharina Böhm, Cinzia Maccagnano, Angelo Tosto e Alexandra Dinu. Una produzione totalmente italiana del 2005 cui è seguita una nuova produzione del 2013 con un DVD, con una versione speciale per i non udenti e con contenuti aggiuntivi relativi alle scene riprese dietro le quinte.

IL COMMISSARIO MONTALBANO – PAR CONDICIO, LA TRAMA

Il titolo dell’episodio riprende per grosse linee la trama: per par condicio sono eseguiti due omicidi di pregiudicati appartenenti a due famiglie mafiose che per circa 15 anni avevano deciso di non farsi la guerra. Ma al commissario Montalbano le cose non tornano: perché dopo tanto tempo deve ricominciare una faida tra queste famiglie? Inoltre, anche un altro particolare lo rende dubbioso: se infatti uno degli omicidi è stato effettuato con il tipico rituale mafioso, in realtà prima dello sparo in faccia con la lupara, al malcapitato è stato inferto un colpo mortale alla nuca. I dubbi del commissario comportano però le ire del procuratore che gli toglie il caso e gli affida quello della misteriosa scomparsa di una ragazza ucraina; in realtà, i due episodi si rivelano quasi subito collegati con la ragazza che è scomparsa la stessa sera in cui sono stati compiuti gli omicidi.

