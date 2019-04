Il Commissario Montalbano – Una faccenda delicata/ Su Rai 1 torna Luca Zingaretti

Il Commissario Montalbano – Una faccenda delicata va in onda stasera, 22 aprile 2019, nel prime time di Rai Uno. Si tratta di un film per la televisione di genere giallo diretto nel 2016 da Alberto Sironi (le serie tv Quattro delitti, La parola ai giudici e Salvo D’Acquisto) ed interpretato da Luca Zingaretti (Sanguepazzo, Le vacanze del piccolo Nicolas, Romanzo di una strage), Cesare Bocci (Almost blue, Christmas in love, Benvenuto Presidente) e Peppino Mazzotta (Cado dalle nubi, Certi bambini, la serie tv Distretto di polizia). Il film fa parte della decima stagione della serie televisiva dedicata al Commissario Montalbano, composta da due soli film per la televisione.

Il Commissario Montalbano – Una faccenda delicata, la trama

Il Commissario Montalbano (Luca Zingaretti) è il Liguria dalla fidanzata Livia (Lina Perned), quando una chiamata dal suo commissariato lo richiama a Vigata. In paese c’è infatti stato un nuovo omicidio: quello di Maria, una prostituta locale molto conosciuta e, nonostante la sua professione, benvoluta da tutti. La donna aveva ormai quasi 70 anni ma continuava a praticare la professione, nonostante fosse anche sposata con Serafino, uomo distrutto dal dolore e che non si era mai fatto problemi per la professione della donna. Mimì Augello (Cesare Bocci) si è buttato sul caso ed è convinto che la morte della donna sia una sorta di incidente sul lavoro e che il colpevole sia un suo cliente. Montalbano non è per niente convinto di questa tesi e decide così di tornare a Vigata di tutta fretta per mettersi subito al lavoro sul caso, insieme al fidato Fazio (Peppino Mazzotta).

