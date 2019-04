Il giardino di gesso/ Su Rete 4 il film con Deborah Kerr (oggi, 24 aprile 2019)

Il giardino di gesso è uno dei film della programmazione televisiva di Rete 4 prevede per il pomeriggio di questo mercoledì 24 aprile 2019. Tratta di una pellicola che state realizzate nel 1964 Dal produttore cinematografico Ross Hunter, la regia è stata affidata a Ronald Neame con il soggetto che è stato tratto dal romanzo teatrale scritto da Enid Bagnold mentre la sceneggiatura è stata adattata da John Michael Hayes. Le musiche della colonna sonora sono state composte da Malcolm Arnold, il montaggio è stato eseguito da Jack Harris mentre nel cast sono presenti Deborah Kerr, Hayley Mills, John Mills, Edith Evans, Felix Aylmer e Elizabeth Sellars.

Il giardino di gesso, la trama del film

Andiamo a vedere la trama de Il giardino di gesso. Ci troviamo nella sfarzosa periferia di una cittadina americana dove una giovane sedicenne vive insieme alla propria nonna. In ragione delle tante problematiche che nel corso degli anni hanno caratterizzato la vita dell’adolescente la nonna ha deciso di occuparsi in prima persona di lei e particolar modo di valutare l’assunzione di una governante che potesse controllare la ragazza. La nonna così Inizia a valutare diverse candidature che tuttavia si dimostreranno del tutto insufficienti rispetto al compito che le attende. Un giorno si presenta nella casa della donna una giovane come tante che se pur poco referenziata sembra essere in possesso di tutte le caratteristiche adatte per poter gestire nel migliore dei modi tutte le trovate bizzarre della giovane sedicenne. Una volta superate le perplessità della nonna la nuova governante viene assunta e incomincia ad avere modo di valutare il perché dei comportamenti apparentemente incomprensibili della ragazza. In particolare si renderà conto che nel rendere particolarmente scontrosa e poco sociale la ragazza siano state le traversie che hanno interessato la sua famiglia per in particolare con la mamma che ha abbandonato il proprio padre per un altro uomo e con quest’ultimo che si è spento poco alla volta in ragione della forte tristezza provata per quella delusione d’amore oltre che per una cruenta malattia che non gli ha lasciato scampo. A tutto questo si deve sommare la decisione della nonna di prendersi cura in prima persona della ragazza ed inoltre di non permetterle di vedere mai sua madre resasi colpevole della distruzione della loro famiglia. Tuttavia con l’aiuto della nuova governante la giovane ragazza saprà superare queste problematiche e finalmente avere un atteggiamento positivo rispetto alla società.

© RIPRODUZIONE RISERVATA