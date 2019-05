Il mio amico Nanuk/ Video, su Italia 1 il film con Dakota Goyo (oggi, 8 maggio)

Il mio amico Nanuk sarà trasmesso nella prima serata dell’8 maggio, alle ore 21:30, su Italia Uno. Questa pellicola è su misura per un pubblico che vuole una storia avventurosa e di buoni sentimenti. Alla regia vi è il duo composto da Roger Spottiswoode, noto anche per “Il sesto giorno” e da Brando Quilici, uno dei documentaristi attualmente più importanti a livello internazionale. I protagonisti principali sono Dakota Goyo, volto poi apparso anche in “Thor”, Bridget Moynahan, la quale è nota anche per la partecipazione a pellicole con Will Smith e Keanu Reevs, e Duane Murray, che ha partecipato alla pellicola Premio Oscar “Il caso Spotlight”. Da segnalare anche la presenza di Goran Visnjic, storico volto di “E.R”. Il soggetto del film è nato grazie a Brando Quilici, mentre la sceneggiatura dal duo Hugh Hudson e Bart Gavigna. Le musiche sono state invece affidate a Lawrece Shragge, nome assai noto nell’ambito dei film di questo tipo o comunque rivolti ad un pubblico giovane. Infine, merita una menzione il fatto che le case di produzione impegnate in questo film sono state ben quattro, con la Original Pictures come più importante.

Il mio amico Nanuk, la trama del film

Andiamo a dare uno sguardo alla trama de Il mio amico Nanuk. Questa pellicola d’avventura e allo stesso tempo educativa su temi quali il rispetto dell’ambiente e l’amore per gli animali, inizia con Nanuk, un piccolo orso polare di meno di 6 mesi che vede sua madre catturata da alcuni ranger di stanza a Devon, cittadina canadese, e quindi trasportata in elicottero nei pressi del Circolo Polare Artico. Dopo questo scena iniziale facciamo la conoscenza del giovane Luke, personaggio interpretato da Dakota Goyo. Luke è un ragazzino che vive nella cittadina di Devon e che deve confrontarsi con il fatto di aver perso il padre pochi anni prima. Il destino vuole che sia proprio Luke ad imbattersi nel cucciolo di orso polare e sarà proprio lui a decidere di chiamarlo Nanuk, che nella lingua Inuit sta a significare “Orso vagabondo”. Luke vuole assolutamente fare in modo che il piccolo orso polare non venga catturato e condannato a finire i propri giorni in uno zoo e quindi decide che il suo compito sarà quello di riuscire a farlo ricongiungere con la madre. L’unico che sembra disposto ad aiutarlo in quella che alla maggior parte delle persone che ha intorno sembra una follia è il personaggio interpretato da Goran Visnjic, il cui nome è Muktuk. Costui è una guida Inuit che ha una grande conoscenza delle zone in cui abitano gli orsi polari e che può aiutarlo a raggiungere il suo scopo. Tuttavia l’impresa si rivela tutt’altro che semplice a causa delle condizioni della natura circostante. Dopo una prima parte di percorso insieme, si scatena una violentissima tempesta e Luke, insieme a Nanuk, perde le tracce di Muktuk. Tuttavia il ragazzo non si perde d’animo e decide che costi quel che costi, riuscirà a trovare la madre del suo piccolo amico.

