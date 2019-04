Il Molo Rosso 2, ci sarà?/ La serie thriller romantica ha un seguito: tutte le info

Stasera, in onda sulla seconda rete di Casa Rai, si concluderà la prima stagione de Il Molo Rosso. Nonostante il tiepido riscontro da parte del pubblico, esiste già una seconda stagione quindi, potrebbe essere possibile vederla tornare anche in Italia. Ed infatti, con il suo proseguimento, è più che logico il suo finale che risulterà assolutamente aperto. A questo punto, non sappiamo se la serie continuerà andando in onda il prossimo anno o se di contro, il progetto potrebbe venire anche rilanciato questa estate. “El embarcadero”, questo il titolo originale della nuova fiction spagnola, nella penisola iberica continua a suscitare interesse, fin dalle battute iniziali dello scorso 18 gennaio nel suo paese di origine. La serie originale di Movistar + è stata annunciata come un thriller di 16 episodi, divisi in due stagioni. La seconda parte verrà rilasciata a breve in Spagna e, con molta probabilità, arriverà anche nel nostro Belpaese.

Il Molo Rosso 2, la serie spagnola thriller romantica ha un seguito

Il Molo Rosso è un thriller romantico che si svolge ai nostri tempi e vede protagoniste da due donne, Alejandra (interpretata da Verónica Sánchez) e Veronica (interpretata dal volto di Irene Arcos), i cui destini si intrecciano dopo la morte improvvisa di Oscar (Álvaro Morte) uomo con cui hanno condiviso le loro vite separatamente. Invece di partire da una piattaforma globale di streaming (come Netflix o Amazon), la serie ha iniziato il suo viaggio internazionale, partendo dall’America Latina fino alla Russia, con una strategia più tradizionale: la creazione di alleanze con diversi canali in diversi paesi del mondo. Uno dei primi luoghi in cui la serie ha debuttato è stata proprio l’America Latina, trasmesso dal 24 febbraio. Successivamente è stata resa disponibile anche in Cile, Colombia, Perù, Argentina, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Messico, Nicaragua, Panama e Uruguay. Nel frattempo, HBO è responsabile della trasmissione della serie spagnola nell’Europa dell’Est e in Portogallo. TF1 in Francia, Hot in Israel e Blue TV in Turchia. Yandex invece, ha acquistato i diritti per trasmettere fiction per la Russia, l’Ucraina, la Georgia, l’Azerbaigian, Armenia, Bielorussia, Kazakistan, Kirghizistan, Moldavia, Tagikistan, Turkmenistan e Uzbekistan.

© RIPRODUZIONE RISERVATA