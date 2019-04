IL MOLO ROSSO/ Anticipazioni 24 aprile 2019: altri colpi di scena? (finale)

IL MOLO ROSSO, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di oggi, mercoledì 24 aprile 2019, Rai 2 trasmetterà gli ultimi due episodi della serie tv spagnola Il molo rosso, in prima visione. Saranno il settimo e l’ottavo e prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Alejandra (Verónica Sánchez) non riesce ancora a digerire la morte di Oscar (Alvaro Morte) anche se con il trascorrere delle settimane sembra che il dolore sia diventato più tollerabile. A tenerla in vita è ancora la volontà di scoprire che cosa sia accaduto ad Oscar e soprattutto come potesse amare due donne così diverse. Katia (Marta Milans) continua ad essere uno dei suoi sostegni e decide di accompagnarla persino ad una delle sedute con il gruppo. Qui incontrerà Conrado ed inizierà a temere che in realtà Oscar non si sia suicidato come afferma la Polizia. Nel passato, Veronica (Irene Arcos) rifiuta di conoscere il volto di Alex. Nel presente, Veronica decide di incontrare la moglie di Oscar e chiede proprio ad Alejandra di andare a prendere la figlia. La donna la convince a non suonare alla porta e tornare a casa, offrendosi di accompagnarla. Qualcuno però è entrato nella sua casa di L’Albufera ed ha messo tutto sottosopra.

Durante l’apertura del testamento, si scopre che Oscar ha deciso di pensare solo al benessere della figlia: Veronica è costretta ad accettare. La donna preferirebbe rifiutare tutto a favore della moglie di Oscar, ma non può farlo. Sol infatti perderebbe qualsiasi diritto sull’eredità del padre. Ad Alejandra invece un solo cavallo da corsa, che la lascia più interdetta di prima. Dopo aver pensato a lungo sul motivo del furto in casa, Alex contatta Conrado (Roberto Enríquez): Vicent (Paco Manzanedo) infatti l’aveva avvisata di possedere alcune cose del marito e di non poterle più tenere con sè. La donna crede che quanto accaduto sia in qualche modo collegato, anche se il poliziotto la convince del contrario. In seguito, Veronica riferisce ad Alex di aver finalmente incontrato la moglie di Oscar, non sapendo che si trattasse in realtà di Katia. la donna infatti ha preso il posto dell’amica, proprio come le aveva chiesto, sospettando che Veronica sarebbe spuntata alla sua porta. Dopo aver minacciato il capo perché fermi i lavori del grattacielo, Alex sprofonda nella depressione ed inizia a sentirsi male, tanto da avere qualsiasi ricordo annebbiato. Blanca (Cecilia Roth) scopre solo in quel momento la verità su quella notte al locale, quando l’amica ha scelto di andare con uno sconosciuto e poi ha troncato tutto.

ANTICIPAZIONI DEL 24 APRILE 2019, FINALE DI STAGIONE IL MOLO ROSSO

EPISODIO 5 – Alejandra continua le sue ricerche su Oscar e scopre che era solito frequentare uno strip club. Qualcosa non quadra e non solo con l’uomo con cui ha vissuto con tanti anni, ma anche con l’amante che Veronica le ha descritto in diversi momenti. Scopre che Oscar si occupava solo della contabilità, anche se potrebbe essere stata una copertura per riciclare denaro per qualcun altro.

EPISODIO 6 – Dopo aver ultimato il romanzo, Blanca continua ad avere qualche dubbio su come procedere. Katia decide invece di troncare la sua relazione con il campo, spingendolo a concentrarsi solo sul lavoro. Quando Veronica scopre che Oscar le aveva mentito, non sa più a chi e cosa credere. Conrado invece decide di aiutare Alex a scopre la verità e soprattutto a che cosa servisse una chiave che hanno rubato a casa di Veronica. Scopre così chi è il ladro.



