Il Mostro/ Video, su Rai 2 il film di e con Roberto Benigni (oggi, 9 maggio 2019)

Il Mostro arricchisce la programmazione televisiva di Rai 2 per la prima serata di questo giovedì 9 maggio 2019 a partire dalle ore 21,20. Si tratta di una pellicola italiana girata e realizzata nel 1994 dalla casa cinematografica della Melampo Cinematografica in collaborazione con la Iris Film mentre la regia è stata affidata al principale protagonista ossia Roberto Benigni il quale si è occupato anche della scrittura del soggetto e della sceneggiatura in collaborazione con Vincenzo Cerami. Le musiche della colonna sonora sono state composte da Evan Lurie, la scenografia è stata realizzata da Giantito Burchiellaro mentre il montaggio è stato effettuato da Nino Baragli.Nel cast di questo film sono presenti oltre al già citato Benigni, Nicoletta Braschi, Michel Blanc, Dominic Lavanant, Ivano Marescotti, Franco Mescolini e Jean Claude Brialy.

Clicca qui per il trailer del film

Il Mostro, la trama del film

Andiamo a dare un’occhiata alla trama de Il Mostro. Nell’Italia dei primi anni Novanta vive un disoccupato di nome Loris che trascorre le proprie giornate architettando svariate tipologie di piccole truffe grazie alle quali riesce a guadagnarsi da vivere. Inoltre la sua quotidianità è caratterizzata anche dalle continue ripicche e trovate che mette in atto per bypassare i tentativi dell’amministratore di condominio presso il quale vive, di fargli rispettare scadenze e regole. Anche i rapporti con gli altri condomini non sono dei migliori con Loris che spesso e volentieri Si rende protagonista di piccoli scherzetti particolarmente divertenti ai danni degli stessi coinquilini. Il quartiere presso il quale abita tuttavia sta facendo i conti con un periodo particolarmente complesso in ragione di una serie di omicidi messi in atto da un serial killer etichettato con il nome di mostro. Si tratta di un losco individuo sul conto del quale non si riesce a sapere granchè. Il distretto di polizia incaricato delle indagini decide così di mettere in atto una forte iniziativa per assicurarlo alla legge disseminando il quartiere di telecamere e agenti in borghese alla ricerca di possibili tracce da seguire. Per sua sfortuna Loris viene etichettato come il possibile mostro in quanto sorpreso a mettere in atto le sue trovate per guadagnarsi da vivere. Trovate che vengono viste e valutate come momenti di schizofrenia da parte di un individuo capace di uccidere. Per non rovinare le indagini viene deciso di mettere sulle costole dell’uomo un agente in borghese e di particolare una splendida donna. Quest’ultima fa irruzione nella vita di Loris facendosi passare per sua innamorata e cercando quindi di capire se effettivamente sia o meno lui il mostro. L’idea è quello di spingerlo a commettere un passo falso in maniera tale da arrestarlo. Tuttavia nel corso della loro frequentazione non solo l’agente inizierà ad avere dei dubbi sul fatto che sia effettivamente Loris il mostro di cui sono alla ricerca ma se ne innamorerà realmente.

Il trailer del film, Il Mostro





© RIPRODUZIONE RISERVATA