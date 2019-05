Il Padre Nostro in aramaico/ Video, l’emozionante ricostruzione di come parlava Gesù

“The Chosen”, i prescelti, è la prima serie televisiva dedicata alla vita di Gesù che non è prodotta da Hollywood. E’ una produzione indipendente, auto prodotta che sta andando in onda negli Stati Uniti. Il tentativo è quello di raccontare la vita del Signore dal punto di vista delle persone che lo hanno incontrato, in particolare i cosiddetti prescelti da lui personalmente, gli apostoli. L’attore che interpreta Gesù si chiama Jonathan Roumie, la moglie è di origine palestinese, così ha avuto modo di imparare bene l’accento medio orientale e di studiarne le lingue. Credente e praticante, ha raccontato nel corso di una sua ospitata al programma televisivo e radiofonico The Catholic Show, ha voluto soprattutto imparare l’aramaico, la lingua che si parlava ai tempi di Gesù e con la quale lo stesso Gesù si è espresso durante la sua vita terrena.

LA VOCE DI GESÙ

Oltre a parlare del suo ruolo nella fiction, Roumie ha stupito tutti quando, su richiesta dei conduttori, ha recitato il Padre Nostro in aramaico, con le parole che gli studiosi pensano furono quelle usate da Nostro Signore quando recitò l’unica preghiera che ha insegnato durante la sua vita. Il momento, come si può vedere, al minuto 28 di questo video che proponiamo, è altamente emozionante, vista anche la somiglianza dell’attore con l’immagine comune di Cristo (t-shirt a parte…). Si ha così l’occasione, chiudendo gli occhi di poter sentire esattamente la voce e le parole di Gesù, una ricostruzione altamente emozionale.





© RIPRODUZIONE RISERVATA