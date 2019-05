Il principe abusivo/ Video, su Rai 1 il film con Alessandro Siani (1 maggio 2019)

Il principe abusivo prenderà il posto oggi, mercoledì 1 maggio 2019, a partire dalle ore 16:50 de La Vita in diretta su Rai Uno. Questo film è stato realizzato dalla casa cinematografica Cattleya in collaborazione con Rai Cinema nel 2013 con la regia di Alessandro Siani il quale ha anche scritto il soggetto è la sceneggiatura in collaborazione con Fabio Bonifacci, Musiche della colonna sonora sono state composte da Umberto Scipione il montaggio è stato eseguito da Valentina Mariani e la scenografia è opera di Paola Comencini. Nel cast sono presenti oltre allo stesso Alessandro Siani anche Christian De Sica, Sarah Felberbaum, Serena Autieri. Lello Musella, Marco Messeri, Alan Cappelli Goetz e Salvatore Misticone.

Il principe abusivo, la trama del film

Andiamo a dare un’occhiata alla trama de Il principe abusivo. Il re di un piccolissimo stato del centro Europa per riuscire nell’intento di far fidanzare la propria figlia con il figlio del re del Belgio per trarne evidenti benefici dal punto di vista economico decide di chiamare il proprio ciambellano di corte al quale affidare questo obiettivo. Il ciambellano dopo aver fatto notare al proprio sovrano come la principessa sia costantemente ignorata dei rotocalchi televisivi e cartacei cerca di trovare un modo per poterla mettere al centro del gossip in maniera tale da far suscitare l’interesse di potenti uomini daffare che potrebbero rappresentare un buon partito per lei. Per ottenere questo deve succedere qualcosa che possa indirizzare i rotocalchi verso la principessa ed in particolar modo un vero e proprio scandalo. Secondo il ciambellano la situazione ideale è quella di architettare un presunto flirt con un personaggio sconosciuto magari che arrivi dal popolo in maniera tale da fare tanto rumore. Dopo un’attenta ricerca il ciambellano si convince che la persona ideale per questo genere di esigenza potrebbe essere un giovane napoletano nullafacente che trascorre le proprie giornate nel cercare modo per guadagnarsi da mangiare senza lavorare e magari trarne benefici di altro genere. Il ragazzo con una scusa qualsiasi viene convinto a trasferirsi nel piccolo stato europeo dove inizierà a credere che effettivamente la principessa si è interessato a lui salvo poi dover fare i conti con la dura realtà dei fatti. Il loro rapporto che inizialmente sembra essere del tutto spropositato poco alla volta diventerà sempre più realistico in quanto l’uomo saprà trasformarsi e conquistare il cuore della dolce principessa che messa dinanzi a questa situazione cercherà in ogni modo di sfuggire alle intenzioni del proprio padre e quindi sposare il giovane napoletano con cui magari costruire una bellissima storia d’amore. Naturalmente non mancheranno gli equivoci e soprattutto le situazioni decisamente divertenti.

