Il ritorno dello Jedi/ Video, su Italia 1 il 6° episodio di Star Wars (6 maggio 2019)

La prima serata di Italia 1 oggi ha in programmazione dalle 21:30 Star Wars Episodio VI – Il ritorno dello Jedi, una pellicola sempre bella da vedere. A distanza di oltre 35 anni (la prima uscita del film è datata 1983), questo film di fantascienza è ancora in grado di attirare lo spettatore grazie non solo alla regia di Richard Marquand, ma anche al cast all’interno del quale spiccano i nomi di Mark Hamill, Harrison Ford, Carrie Fisher, Billy Dee Williams, Anthony Daniels e del compianto Peter Mayhew. Come detto il film è uscito nel maggio del 1983 ed è stato distribuito sia in VHS che in Laser Disc e nel 1997 è stato nuovamente distribuito in una nuova versione con alcune modifiche rispetto alla versione originale. Nel 2004 è stata lanciata un’ulteriore versione ulteriormente modificata ed è stata inserita all’interno di un cofanetto DVD.

Il ritorno dello Jedi, la trama del film

Luke Skywalker, prima di terminare il suo addestramento Jedi, torna sul pianeta Tatooine per liberare Han Solo insieme ai membri della resistenza che non erano riusciti a salvarlo. Dopo un salvataggio a dir poco rocambolesco tutti ritornano alla flotta stellare, tranne Luke che vuole finire il suo addestramento; trova però uno Yoda in punto di morte per l’avanzare dell’età e ha una visione dello spirito di Obi Wan Kenobi che conferma le rivelazioni già date nei precedenti film e che sua sorella è Leia. Il film prosegue con i ribelli che preparano un attacco per procedere alla distruzione della seconda Morte Nera; nel frattempo i caccia affrontano la flotta imperiale mentre un piccolo drappello scenderà sulle lune di Endor per disattivare lo schermo che protegge la stazione imperiale. Durante tutti questi avvenimenti, Luke Skywalker si fa guidare dal richiamo della forza e del suo destino e affronta nuovamente Darth Vader.

