Il ritorno di Colombo – Dente per dente/ Su Rete 4 il film con Peter Falk (18 maggio)

Il ritorno di Colombo – Dente per dente andrà in onda su Rete 4 nel pomeriggio di sabato 18 maggio, alle ore 16.40. Si tratta di un film per la televisione di genere giallo diretto nel 1990 da Alan J. Levi (Supercar 2000 – Indagine ad alta velocità, Scontro bionico, The Stepford children) ed interpretato da Peter Falk (La storia fantastica, Angeli con la pistola, Il cielo sopra Berlino), James Read (La rivincita delle bionde, le serie tv Streghe e Nord e Sud), Jo Anderson (JFK – Un caso ancora aperto, L’altro delitto, Decoration day), Nancy Walker (Can’t stop the music, le serie tv Una famiglia tutto pepe e Rhoda) e Dick Sargent (Operazione sottoveste, Cara dolce strega, Mash – La guerra privata del sergente O’Farrell). Questo film è il quinto episodio della nona stagione della serie dedicata al Tenente Colombo, ribattezzata in Italia Il ritorno di Colombo, composta in totale da 6 film per la televisione.

Il ritorno di Colombo – Dente per dente, la trama del film

Andiamo a leggere la trama de Il ritorno di Colombo – Dente per dente. Wesley Corman (James Read) è un facoltoso dentista, che gestisce uno studio privato insieme al suocero. L’uomo sta attraversando un periodo molto difficile con la moglie Lydia (Jo Anderson), che si presenta un giorno allo studio proprio per parlare della loro situazione sentimentale. L’incontro finisce con una richiesta di divorzio da parte della donna. Wesley però sa che la moglie ha un amante, l’attore Adam Evans (Marshall R. Teague), cliente del suo stesso studio dentistico. Wesley decide così di vendicarsi della coppia, salvando al contempo la sua relazione. L’amore con Lydia è ormai svanito ma Wesley teme che un divorzio possa rovinare i già tesi rapporti con il suocero, intestatario dello studio dentistico, rovinandolo professionalmente. Wesley inserisce così, durante una visita, una dose di veleno letale a lento rilascio in un’otturazione di Adam. L’effetto raggiunge il suo culmine proprio mentre l’uomo si trova con Lydia. Il decesso sembra un infarto, e Wesley, accorso sulla scena, si offre di aiutare la moglie a far sparire il corpo per rientrare nelle grazie del suocero. Viene così inscenato un finto incidente stradale. Giunto sul luogo per svolgere le indagini di routine però, il Tenente Colombo (Peter Falk) si convince subito che qualcosa non vada in quel bizzarro incidente, causato da un uomo apparentemente morto d’infarto mentre si trovava al volante.

