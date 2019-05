Il Segreto/ Anticipazioni serale 21 maggio: Fernando scopre Maria, medita vendetta?

Come vedere la soap Il Segreto in diretta video streaming

Bentrovati con le anticipazioni serali de Il Segreto. Come ben sapete, durante la giornata odierna, gli amici di Puente Viejo orfani di Donna Francisca Montenegro, si spostano da Canale 5 a Rete4 per deliziare il pubblico del prime time con le loro emozionanti quanto tormentate avventure. Come di consueto, vi ricordiamo che le puntate in onda potranno anche essere visionate in streaming, sia dal sito che dall’applicazione ufficiale.

Il Segreto, puntata serale 21 maggio 2019

Durante l’appuntamento, Elsa sviene per colpa di un malore. Antolina infatti, sta cercando di avvelenarla e lei, lamenta spesso dei forti dolori alla pancia. Isaac preoccupato, chiamerà il dottore che, dopo la visita, non riuscirà ad individuare la problematica. Prudencio parla della cassaforte a Fernando ma rivela anche di non conoscere la sua combinazione. Mesia però, dopo avere scoperto una cosa altamente sconvolgente su Maria, scoprirà in questo modo anche la numerazione esatta, riuscendo ad aprirla. Il matrimonio con Gonzalo infatti, non è in crisi come lei aveva fatto pensare. E mentre Onesimo è triste per la sua attività, Irene mostra disagio per il lavoro e Matias prega Isaac di non dire a nessuno del loro piano.

Fernando teme il complotto di Maria e Gonzalo, si vendicherà?

Guerrero suggerisce ad Elsa di andare in ospedale per capire quale possa essere il suo problema di salute. Dopo il suggerimento, proprio Antolina li scorge insieme, sempre più vicini. Marcela si rende conto che nella locanda qualcosa non va ma Matias non le rivela nulla proprio per proteggerla da Antolina. Fernando nel frattempo, non crede più alla buona fede di Maria ed è convinto che la Castaneda con Gonzalo lo abbiano preso in giro per incastrarlo in maniera definitiva e poterlo consegnare in questo modo, direttamente nelle mani della giustizia. L’uomo perdonerà Maria Castaneda oppure medita vendetta nei suoi confronti? Per poterlo scoprire non vi rimane che attendere il nuovo appuntamento serale con Il Segreto, a partire dalle 21.20 circa e in onda su Rete4.



© RIPRODUZIONE RISERVATA