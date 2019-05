Il Segreto, oggi 1 maggio non va in onda: perché?/ Tutti contro Elsa… anche Isaac!

Esattamente come per Beautiful e Una Vita, anche Il Segreto oggi 1 maggio, non andrà in onda. La soap opera iberica tornerà puntualmente domani pomeriggio, sempre alle stessa ora. Ieri invece, gli estimatori hanno anche potuto assistere alla sua puntata serale, trasmessa nella prima serata di martedì 30 aprile (su Rete 4). La normale programmazione delle telenovela, riprenderà da domani 2 maggio, alla stessa ora sempre sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset. Nel corso dei precedenti appuntamenti, avete avuto modo di vedere Carmelo continua la sua opera di convincimento nel tentativo di far parlare Severo con gli abitanti di Las Lagunas per unirsi e denunciare Eustaquio. Prima di andare via dalla villa, Julieta e Saul hanno anche cercato di chiarirsi con Raimundo, finendo per avere un brusco confronto. Ieri invece, sempre Raimundo, ha insistito molto per fare andare via Julieta e Saul dalla villa, senza dargli alcuna spiegazione. Paco intanto, ha accettato di occuparsi delle pompe funebri di Jesus di San Juan.

Il Segreto, mercoledì 1 maggio non va in onda: ecco perché

Il Segreto oggi non andrà in onda ma tornerà puntuale domani, giovedì 2 maggio. Cosa ci riferiscono le anticipazioni della telenovela iberica? Adela viene ricoverata in ospedale e Carmelo decide di rimanere costantemente al suo fianco. Marcela intanto, andando a trovare Antolina, non si rende conto che la sua assenza provocherà il furto dell’intero incasso della locanda. Mentre lei e Matias non riescono assolutamente a capire come sia potuto succedere, decidono anche di non fare emergere l’indiscrezione. Adela in settimana finalmente uscirà dall’ospedale per tornare a casa mentre Elsa ha preso il suo posto momentaneamente, sostituendola a scuola. Antolina aizza Dolores perché accusi proprio Elsa di aver rubato il denaro della locanda a Matias e Marcela. Fe ed Irene non credono alle chiacchiere di Dolores su Elsa se ne vanno adirate dall’emporio. Irene intanto, racconta quando successo ad Adela e le due mettono in guardia Elsa. In paese sono tutti contro di lei, anche Isaac.

