Il Segreto, puntata serale/ Anticipazioni 22 aprile: Isaac picchia Antolina?

Cambio di programmazione per Il Segreto. La famosa soap opera spagnola, in questo lunedì di Pasquetta, si ferma nella consueta programmazione pomeridiana, ma eccezionalmente, andrà in onda con un’imperdibile puntata serale. Mediaset, infatti, ha deciso di regalare ai propri telespettatori un lunedì dell’Angelo ricco di emozioni e oggi, 22 aprile, alle 21.25, su Rete 4, andrà in onda una nuova puntata serale de Il Segreto. Al centro della trama ci saranno le due storie d’amore che stanno tenendo con il fiato sospeso i fans della soap: da una parte Isaac e Antolina che, sebbene si siano sposati da poco sono sempre più lontani e, dall’altra, Maria e Gonzalo sempre più ai ferri corti. Ma cosa accadrà esattamente nel nuovo episodio? Andiamo a scoprire insieme tutte le anticipazioni.

IL SEGRETO: VIOLENTA LITE TRA ISAAC E ANTOLINA

Isaac e Antolina non riescono a trovare un punto d’incontro. Il ritorno a Puente Vejo di Elsa ha fatto tornare a galla le paure della giovane sposina che non riesce a sedurre il marito. Nonostante siano trascorsi diversi mesi da quando ha annunciato la gravidanza, la pancia di Antolina non è ancora cresciuta e i fans cominciano a chiedersi se sia davvero incinta. Nella puntata seralle della soap, tra Antolina e Isaac scoppierà una violenta discussione: il giovane carpentiere scoprirà tutte le bugie che la moglie ha raccontato finora? Dopo aver discusso con il marito, Antoina continuerà a tenere un atteggiamento da vittima e, parlando con Marcela e Matias, confesserà di temere che il marito possa picchiarla.

MARIA E GONZALO SEMPRE PIU’ LONTANI

Non andranno meglio le cose neanche tra Maria e Gonzalo. Tornata da Cuba per ritrovare i genitori di cui non si hanno più notizie, Maria continuerà ad accusare il marito di essere l’unico responsabile della morte dei figli. Il rapporto tra i due sarà sempre più incrinato e, nonostante Raimundo cerchi di mediare la situazione, la figlia di Emilia e Alfonso si allontanerà sempre di più. Nel frattempo, Fernando ordinerà a Prudencio di risolvere il problema Saul-Julieta mentre Irene continuerà ad essere preoccupata per il suo lavoro da giornalista. Infine, l’emporio rischierà di chiudere, ma Dolores non si darà per vinta e tenterà in tutti i modi di salvare il suo amato negozio.



