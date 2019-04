Il temerario/ Su Rete 4 il film con Robert Redford (oggi, 28 aprile 2019)

‘Il temerario‘ sarà il film in onda nel primo pomeriggio di Rete 4, alle ore 14.20, domenica 28 aprile 2019. Pellicola realizzata da George Roy Hill nel 1975 di produzione americana, con protagonista Robert Redford nella parte di Waldo Pepper. Completano il cast Susan Sarandon nel ruolo di Mary Beth, Philip Bruns nella parte di Dillhoefer, Edward Herrmann nel ruolo di Ezra Stiles, Bo Brundin nella parte di Ernst Kessler, Kelly Jean Peters nella parte di Patsy, Margot Kidder ha il ruolo di Maude, Geoffrey Lewis interpreta Newt, Roderick Cook è Werfel e Bo Svenson ha il ruolo di Axel Olsson.

Il temerario, la trama del film

‘Il temerario‘ racconta la storia di Waldo Pepper, pilota della Prima Guerra Mondiale che torna in America e decide di guadagnarsi da vivere con spettacoli acrobatici sul suo aereo, lo Standard J, che diventa presto un’icona del volo. Originario del Nebraska, Waldo è stato un valoroso pilota di Guerra ma la sua storia è romanzata: racconta infatti di un duello aereo, nella realtà mai avvenuto, con un vero asso del cielo tedesco, Kessler. Questa storia però contribuisce ad aumentare la sua fama, che si consacra quando riesce ad allestire un vero spettacolo di Circo Volante con un altro pilota, Axel Olsson, e i due dopo un momento di iniziale rivalità entrano a far parte del ‘Circo Volante Dillhoefer’. Dopo un incidente però Waldo è costretto, per trascorrere la sua convalescenza, a tornare nella sua terra natale, in Nebraska, ospite della sua vecchia fidanzata, Maude. Dopo la ripresa, Axel e Waldo tornano a lavorare per Dillhoefer realizzando degli spettacoli straordinari. Durante un volo di promozione, però, perde la vita Mary Beth, una ragazza che Waldo aveva conosciuto e che aveva contribuito a far nascere la sua amicizia con Axel. L’incidente porta il ‘Circo Volante Dillhoefer’ sotto la lente di ingrandimento dell’Agenzia di Controllo del Volo, che sta iniziando a imporre regole sempre più stringenti per la sicurezza, per evitare che si possano ripetere incidente che sempre più spesso stanno coinvolgendo i Circhi Volanti. Per continuare a volare, Axel e Waldo dovranno prendere il brevetto di pilota commerciale: Axel si adatta a questa nuova possibilità, alla quale invece Waldo si ribella perché ucciderebbe la parte più romantica del volo, quella che lo ha maggiormente affascinato. Un nuovo incidente però toglierà a Waldo la possibilià di prendere il brevetto: il pilota avrà però la sua rivincita interpretando in un film proprio Kessler, il pilota del racconto attorno al quale aveva costruito il suo mito, che durante le riprese del film renderà omaggio formalmente alla sua bravura.

