Il Traditore a Cannes 2019/ Video trailer, Pierfrancesco Favino è Tommaso Buscetta

Il Traditore di Marco Bellocchio, oggi 23 maggio la presentazione al Festival di Cannes 2019 e l’arrivo nelle sale italiane: grande attesa per uno dei film di punta della stagione cinematografica, con Pierfrancesco Favino che interpreta Tommaso Buscetta. Protagonista di Hammamet di Gianni Amelio, l’attore italiano vestirà i panni di don Masino, anche noto come il boss dei due mondi, con Bellocchio che ha voluto raccontare il primo grande pentito di mafia: Buscetta fu il primo a consegnare le chiavi per avvicinarsi alla piovra, cambiando così le sorti dei rapporti tra Stato e criminalità organizzata. Un racconto di violenze e drammi, che va dall’arresto in Brasile all’estradizione in Italia, passando per l’amicizia con il giudice Falcone e gli irreali silenzi del maxiprocesso alla mafia. Previsto il boom al box office, con il film distribuito da 01 Distribution proprio nel giorno dell’anniversario della strage di Capaci.

IL TRADITORE DI MARCO BELLOCCHIO: IL TRAILER

Oltre a Pierfrancesco Favino, il cast de Il Traditore comprende Maria Fernanda Candido (la moglie di Buscetta), Fabrizio Ferracane (Pippo Calò), Fausto Russo Alesi (Giovanni Falcone), Luigi Lo Cascio (Totuccio Contorno), Nicola Calì (Totò Riina), Giovanni Calcagno (Gaetano Badalamenti), Bruno Cariello (Alfonso Giordano), Bebo Storti (avv. Franco Coppi) e Vincenzo Perrotta (Luciano Liggio). Sceneggiato dallo stesso regista insieme a Ludovica Rampoldi, Valia Santella, Francesca Piccolo e Francesco La Licata, il film può contare sulla fotografia di Vladan Radovich, il montaggio di Francesca Calvelli e il commento sonoro di Nicola Piovani. Ricordiamo infine che il lungometraggio è prodotto da Ibc Movie, Kavac Film e Rai Cinema, in coproduzione con Ad Vitam Production (Francia), Match Factory Productions (Germania) e Gullane (Brasile).





