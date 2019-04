Il vento del perdono/ Video su Rete 4 il film di Lasse Hallström (oggi, 28 aprile)

Il vento del perdono anima la prima serata di Rete 4 oggi, 28 aprile 2019, con inizio alle ore 21.30. Il film fu prodotto nel 2005 da The Ladd Company coinvolgendo sia un ottimo cast che un nutrito gruppo di produttori tra i quali riveliamo il Premio Oscar Graham King con il film ‘The Departed – Il bene e il male (The Departed)’, diretto da Martin Scorsese. Per ‘Il vento del perdono’, la produzione si avvale della regia dell’ottimo cineasta Lasse Hallström, per ben due volte candidato all’Oscar come miglior regia sia con ‘Chocolat’, una tenera commedia, romantica ed un pizzico onirica sulle rive di un’America fluviale senza epoca e ‘Le regole della Casa del Sidro’, con l’ottima interpretazione di Michael Caine in una sfida difficile perché la pellicola deriva da un topseller della letteratura narrativa americana del secolo scorso. Sfida vinta ma niente Oscar: peccato. Lasse Hallström lo ricordiamo però anche per altre pellicole: ‘Buon compleanno Mr. Grape (What’s Eating Gilbert Grape) ‘ e recentemente, nel 2018, con ‘Lo schiaccianoci e i quattro regni (The Nutcracker and the Four Realms)’, la stessa favola del classico balletto rivista però in chiave cinematografica. Nel cast de ‘Il vento del perdono’, troviamo attori leggendari nel panorama cinematografico americano, a partire da Robert Redford, un attore che ha dipinto un’America che nessuno vorrebbe, ma con lo spirito dell’americano che la ama profondamente, Morgan Freeman, eroe per milioni di afro-americani ed attore il quale, a differenza di altri nati nelle file di Spike Lee, non si è mai chiuso nella nicchia del cinema ‘ghetto’, per quanto la sua voce in tematiche inerenti ai diritti delle comunità afro-americane non sia mai stata carente. Protagonista femminile la cantante ed attrice Jennifer Lopez, forse migliore con il microfono ed un palco che nel mondo della celluloide ma, in questa pellicola, grazie al sapiente lavoro del regista, protagonista di una prova convincente.

Il vento del perdono, la trama del film

Andiamo a vedere la trama de Il vento del perdono. La giovane Jean Gilkyson fugge da un compagno violento e misogino: tal fuga la porterà presso la casa dell’ex suocero, Einar Gilkyson. Jean ha infatti avuto una figlia da una precedente relazione ma il suo partner, Griffin, figlio di Einar, è deceduto e proprio il suocero l’accusa di essere parte responsabile nel decesso del figlio. Ma Jean non ha alternative e subisce l’ira dell’ex suocero, anche per amore della figlia che, comunque, Einar adora. Sforzandosi a sua volta, nel nome della nipote che è comunque affidata a Jean, di attraversare lentamente le barricate, Einar inizia ad accettare la nuora coinvolgendola nella vita de suo ranch, la sua bolla, il luogo nel quale si è isolato dal mondo dopo la morte del figlio assieme al prezioso amico Mitch. In questo contesto Jean, Mitch, la figlia e il nonno, supereranno timori ed incomprensioni con un crescendo sentimentale di ottima intensità, sino al duello finale nel quale il partner violento troverà pane per i suoi denti. Forse sarebbe stato il caso di lasciare Jean in pace, ma ognuno è causa del suo male …

