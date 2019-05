IL VOLO/ Ballerini per una notte da Milly Carlucci (Ballando con le Stelle 2019)

Da Sanremo a Ballando con le Stelle 14. Ebbene si, Il Volo saranno ballerini per una notte durante la sesta puntata di Ballando con le stelle 14 in onda sabato 4 maggio 2019 su Raiuno. I tre tenori sono pronti a confrontarsi con la pista da ballo e a sottoporsi al voto della giuria di qualità del programma composta da Selvaggia Lucarelli, Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Guillermo Mariotto e Fabio Canino. Ricordiamo che la loro votazione diventerà il tesoretto da poter accorpare al punteggio di una delle coppie di concorrenti vip rimasti in gara. Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble ballerini per una notte: come sarà la loro performance? Per scoprirlo non resta che seguire la nuova puntata del programma di successo condotto da Milly Carlucci.

Il Volo festeggiano dieci anni di musica

Il 2019 è un anno importante per Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, i tre tenori de Il Volo. I ragazzi, infatti, festeggiano dieci anni di carriera e successi. Tutto è cominciato da “Ti lascio una canzone”, il talent condotto da Antonella Clerici su Rai1. Da allora tante, tantissime cose sono cambiate e i tre ragazzi sono diventati delle vere e proprie star mondiali. Un successo meritato realizzato grazie anche all’aiuto di Michele Torpedine, produttore che ha immediatamente creduto nel loro talento. “Tu sei stato fondamentale per noi non è facile oggi trovare qualcuno che ti aiuti a realizzare i sogni nel cassetto e tu hai fatto questo per noi” ha dichiarato Ignazio Boschetto, a cui ha fatto eco Piero Barone: “Siamo tre ragazzi privilegiati perché giriamo il mondo facendo quello che ci piace”.

Il Volo: “Abbiamo realizzato il sogno più grande”

Dieci di carriera festeggiati alla grande. Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, i tre cantanti de Il Volo, hanno iniziato i festeggiamenti del decennale cantando dinanzi a Papa Francesco presso il Campo San Juan Pablo II in occasione della la Veglia della XXXIV Giornata Mondiale della Gioventù. “Alla nostra età abbiamo realizzato il nostro sogno più grande: cantare per il Papa” hanno dichiarato all’Avvenire i tre tenori. “Cantare a un metro dal Papa significa gestire le emozioni fortissime che ci hanno dato sia lui sia le centinaia di migliaia di giovani che pregavano insieme a noi. Porre al cospetto di Dio la nostra arte è stato toccante” hanno confessato i tre cantanti che lo scorso febbraio, dopo la partecipazione a Sanremo 2019, hanno pubblicato il nuovo album “Musica”. L’incontro con Papa Francesco è stato un sogno che si è realizzato per Piero, Ignazio e Gianluca: “siamo molto legati a questo Papa, è un rivoluzionario. Non credevamo di trovare così tanti ragazzi, per noi è stato un onore. Trovarsi a un metro di distanza dal Papa comporta la gestione delle emozioni”.





